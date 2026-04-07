Dirigente ADP: “urge una transformación estructural del sistema educativo desde las aulas”

Santo Domingo, RD. – El Secretario de Educación Superior, Ciencia y Tecnología del Comité Ejecutivo Nacional de la ADP, Rafael Féliz, valoró como “histórico, contundente y profundamente revelador” el resultado del Primer Congreso Pedagógico Nacional 2026, en el que participaron más de 76,000 docentes a nivel nacional, generando 83,426 respuestas válidas sobre la realidad educativa dominicana.

Féliz destacó que este ejercicio representa la mayor consulta pedagógica realizada al magisterio dominicano, abarcando las 174 seccionales en las 32 provincias del país, y estructurada en seis ejes fundamentales que analizan desde los aprendizajes hasta el modelo educativo nacional.

“El magisterio ha expresado con firmeza que existe una crisis educativa multifactorial, marcada por la sobrepoblación en las aulas, la falta de recursos, la desconexión entre el currículo y la realidad del estudiantado, y un deterioro del clima escolar”, afirmó.

El dirigente subrayó que uno de los principales hallazgos del Congreso es la demanda urgente de recuperar el rol del docente como sujeto pedagógico con autonomía profesional.

“Nuestros maestros no quieren ser simples ejecutores de políticas diseñadas desde fuera del aula, si no que deben tener una participación real en la toma de decisiones y condiciones dignas para ejercer su labor”, indicó.

En materia de política educativa, Feliz enfatizó la postura firme del magisterio en defensa de la educación pública.

“Existe un consenso absoluto: la educación es un derecho fundamental y no puede ser objeto de privatización ni mercantilización. Asimismo, se exige transparencia en el uso del 4% del PIB destinado a educación”, expresó.

Sobre el currículo y su implementación, señaló que los docentes reconocen su valor teórico, pero denuncian una profunda brecha entre lo planteado y lo que realmente ocurre en las aulas. “No se puede hablar de educación por competencias con aulas sobrepobladas, escasos recursos y una carga administrativa que limita el tiempo pedagógico”, puntualizó.

En cuanto a la integración de la tecnología y la inteligencia artificial, Féliz explicó que el magisterio mantiene una postura “abierta pero crítica, al ver la IA como una oportunidad para mejorar los aprendizajes, pero advierten sobre los riesgos de profundizar las desigualdades si no se garantiza acceso equitativo, formación adecuada y regulación ética.

El informe también revela una visión crítica sobre la formación ciudadana, que a juicio de Féliz, “esta marcada por una contradicción evidente entre el discurso de formar ciudadanos críticos y una práctica educativa que aún privilegia la memorización y la repetición”.

“Este Congreso no es un documento más, también es la voz colectiva del magisterio que exige coherencia, inversión real, participación y respeto. Si queremos transformar la educación dominicana, debemos comenzar por escuchar a quienes están todos los días en las aulas”.

Féliz reiteró que la ADP asumirá un rol activo no solo en la defensa de los derechos del magisterio, sino también en el impulso de una agenda pedagógica transformadora que coloque la calidad educativa y la dignidad docente en el centro del debate nacional.

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