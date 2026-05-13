Tu tarjeta, tu seguridad. Tap: una forma más segura de verificar tu identidad — Visa, Keyno y Fidelity Bank lideran esta transformación

SANTO DOMINGO – Visa anunció hoy un avance significativo en la forma en que los consumidores verifican su identidad en la era digital, con el primer despliegue de su tecnología Tap to Confirm (Acercar para confirmar) y Tap to Activate (Acercar para activar) para bancos emisores en América Latina y el Caribe. Lanzada en colaboración con el socio fintech Keyno y Fidelity Bank (Bahamas) Limited, esta innovación representa un cambio de paradigma en la manera en que los consumidores demuestran quiénes son ante sus instituciones financieras. Con esta tecnología, la tarjeta física Visa se convierte en una credencial de identidad confiable que funciona con un simple acercamiento dentro de la app bancaria que ya utilizan.

A medida que el comercio se vuelve cada vez más digital, la verificación de identidad está surgiendo como uno de los principales desafíos de la banca y los pagos modernos. En lugar de depender de contraseñas de un solo uso, verificaciones vía call center u otros procesos de autenticación complejos, los tarjetahabientes ahora pueden confirmar su identidad o activar una nueva tarjeta simplemente acercando su tarjeta Visa a su dispositivo móvil, ofreciendo una seguridad de nivel EMV y, al mismo tiempo, una experiencia fluida y sin fricciones.

Visa impulsa la próxima era de la verificación de identidad

Esta tecnología innovadora demuestra el liderazgo de Visa en innovación al aprovechar la criptografía avanzada de EMV y el servicio exclusivo “Chip Authenticate” de Visa. La solución también integra la robusta API “Transaction Exchange (VTEX)” de Visa para la autenticación de datos de la tarjeta en tiempo real directamente a través de VisaNet, la red de procesamiento de pagos más avanzada del mundo, que gestiona más de 150 mil millones de transacciones al año.

“La verificación de identidad se ha convertido en uno de los principales desafíos del comercio digital y en uno de los mayores puntos de fricción tanto para consumidores como para emisores. Con la autenticación mediante un ‘tap’, Visa está transformando la tarjeta que llevas en tu billetera en una credencial de identidad segura e intuitiva, ofreciendo una experiencia más sencilla para los consumidores y más segura para los emisores. Esto es lo que hacen posible la experiencia en pagos de Visa y su infraestructura global”, dijo Mike Romero, Líder de soluciones digitales de Visa América Latina y el Caribe.

Habilitando a los emisores y transformando la experiencia del consumidor

Al asociarse con Keyno, cuya tecnología ofrece soluciones seguras de tarjetas digitales, y al lanzar esta solución primero con Fidelity, Visa fortalece la capacidad de los emisores para:

Acelerar el onboarding digital y la activación digital con la activación instantánea de tarjetas

Reducir los costos de los call centers bancarios al llevar a los usuarios a experiencias dentro de la app

Disminuir el fraude significativamente con validación de criptogramas EMV de primer nivel, superior a la autenticación basada en SMS

Ofrecer a los clientes una autenticación más rápida, basada en ‘tap’ (acercar la tarjeta), para actividades de alto riesgo como cambios de contraseñas, direcciones postales, transferencias de alto valor o límites de cuenta

Eliminar fricciones mientras se refuerza la seguridad – sin tiempos de espera en call centers ni retrasos por códigos SMS

“La identidad es la clave para un comercio seguro. Ahora, tu tarjeta Visa es la clave para una verificación de identidad en línea segura. Keyno y Visa están liderando el camino, haciendo que la banca digital sea más segura, simple y confiable tan solo con un ‘tap’”, afirmó Robert J. Steinman, CEO de Keyno.

Tras el exitoso piloto con Fidelity, Visa posiciona Tap to Confirm como una solución premium de seguridad y autenticación, con planes de expansión global y regional a lo largo del año.

Preguntas Frecuentes

¿Qué es Tap to Confirm (Acercar para confirmar)?

Tap to Confirm permite a los tarjetahabientes verificar la posesión de su tarjeta para acciones como transferencias de alto valor o cambios en la cuenta, simplemente acercando su tarjeta Visa a su propio dispositivo móvil mediante la app del banco emisor, reemplazando los OTP por autenticación EMV segura.

¿Qué es Tap to Activate (Acercar para activar)?

Tap to Activate permite a los tarjetahabientes activar una nueva tarjeta Visa de forma instantánea y segura acercando la tarjeta a su teléfono móvil dentro de la app del emisor, eliminando la necesidad de llamar a un call center para soporte o ingresar códigos de activación.

¿Quiénes son los socios de este piloto?

Visa se ha asociado con Keyno (keyno.io), proveedor de soluciones seguras de tarjetas digitales, y Fidelity (www.fidelitygroup.com) para el primer despliegue comercial de estas innovadoras funcionalidades Tap.

¿Cómo mejora esto la seguridad?

Las soluciones utilizan la tecnología de criptogramas del chip EMV y el servicio Chip Authenticate de Visa en cada ‘tap’, creando una autenticación altamente segura y resistente al fraude, que supera significativamente a otros métodos de autenticación.

¿Cuáles son los beneficios para los tarjetahabientes?

Onboarding y activación de tarjetas más rápidos y sin fricciones

Eliminación de contraseñas, demoras por SMS y llamadas telefónicas

Seguridad de nivel EMV para todas las acciones de autenticación

Gesto intuitivo de acercar la tarjeta (hacer tap), sin tener una curva de aprendizaje

¿Cuándo estarán disponibles estas funcionalidades?

El lanzamiento inicial con Fidelity ya está activo, con planes de expansión durante 2026.

¿Necesito una app especial?

Para este piloto, las funcionalidades estarán disponibles dentro de la app móvil FIDSECURE de Fidelity, impulsada por la tecnología de Keyno y la infraestructura de autenticación Tap to Confirm de Visa.

¿Qué hace que esto sea diferente de otros métodos de autenticación?

A diferencia de los OTP u otros métodos basados en apps, la tecnología Tap de Visa utiliza el chip EMV de la tarjeta física como factor de autenticación, ofreciendo mayor seguridad y una experiencia de usuario más simple.

###

Acerca de Visa

Visa (NYSE: V) es un líder mundial en pagos digitales, facilitando transacciones de pago entre consumidores, vendedores, instituciones financieras y entidades gubernamentales en más de 200 países y territorios. Nuestra misión es conectar al mundo con la red de pagos más innovadora, conveniente, confiable y segura, para ayudar a que individuos, comercios y economías puedan prosperar. Creemos que las economías inclusivas impulsan a todos, en todas partes y vemos el acceso como fundamental para el futuro del movimiento de dinero. Más información en Visa.com.

Visited 6 times, 6 visit(s) today