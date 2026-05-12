AMCHAMDR aborda el nuevo marco de contrataciones públicas con director de la DGCP y Embajada EE.UU.

SANTO DOMINGO.- La Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (AMCHAMDR), a través de su Comité Legal, en colaboración con la Embajada de los Estados Unidos en el país, mediante el Commercial Law Development Program (CLDP) del U.S. Department of Commerce, y la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), celebró la tertulia “Nuevo marco de contrataciones públicas en la República Dominicana: una mirada a la Ley 47-25”, un espacio de análisis e intercambio sobre la transformación del sistema de compras públicas en el país.

El encuentro contó con la participación de Carlos Pimentel, director general de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), y Luis Ernesto Peña Jiménez, consultor del Commercial Law Development Program (CLDP) del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, quienes abordaron los principales aspectos de la reforma y su alineación con mejores prácticas internacionales.

Durante su intervención, Carlos Pimentel abordó los principales cambios introducidos por la Ley 47-25, destacando la evolución del sistema de contrataciones públicas hacia un modelo de gobernanza orientado a la generación de valor público. Explicó los pilares del nuevo marco regulatorio, enfocados en la transparencia y trazabilidad, la eficiencia mediante la digitalización de procesos y la ampliación de la competencia e inclusión de más actores económicos. Asimismo, resaltó el fortalecimiento del rol rector de la DGCP, así como la incorporación de mecanismos de control, monitoreo y un régimen sancionador más robusto.

Por su parte, Luis Ernesto Peña Jiménez presentó una visión comparada sobre las mejores prácticas internacionales en materia de contratación pública, haciendo referencia a estándares promovidos por organismos como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el Banco Mundial y la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (UNCITRAL). Enfatizó principios clave como la transparencia, la competencia abierta, la igualdad de trato, la integridad y la rendición de cuentas, así como la importancia del enfoque de “valor por dinero”, la planificación de adquisiciones, la digitalización y el fortalecimiento de mecanismos de impugnación y supervisión.

Durante el encuentro, se destacó la importancia de avanzar hacia un sistema de contrataciones públicas moderno, transparente y basado en el principio de valor por dinero, como un pilar clave para fortalecer el clima de negocios, la eficiencia del gasto público y la confianza en las instituciones. Asimismo, se resaltó el rol del diálogo público-privado y la adopción de estándares internacionales para robustecer la institucionalidad, garantizando procesos competitivos, seguridad jurídica y previsibilidad regulatoria como elementos esenciales para impulsar la inversión y la competitividad del país.

Con este tipo de iniciativas, AMCHAMDR reafirma su compromiso de promover espacios de diálogo público-privado que contribuyan al fortalecimiento del marco institucional, la atracción de inversiones y el desarrollo sostenible de la República Dominicana.

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