Diputados se reunieron con el ministro Paliza, y otros funcionarios; socializaron sobre proyectos de ley que buscan eliminar la pobreza

SANTO DOMINGO. – La Comisión Permanente de Presidencia de la República de la Cámara de Diputados recibió al ministro José Ignacio Paliza, con quien socializó sobre la aprobación de varias iniciativas legislativas que contribuirán en la lucha contra el hambre en el país.

El encuentro celebrado en el Salón Hugo Tolentino Dipp contó con la presencia del presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, quien aprovechó para manifestar que en ese órgano legislativo se ha priorizado la aprobación de importantes leyes que buscan que el país cumpla con la meta de Hambre Cero.

“Combatir el hambre, promover los sistemas agroalimentarios, identificar los focos, crear redes y trabajar los diferentes pilares es una tarea en la que nosotros tenemos un firme compromiso para que se logre” manifestó Pacheco.

Aseguró que con la aprobación esta semana de la ley de alimentación escolar “le pondremos la cerecita al cóctel, le pondremos la verdadera institucionalización, porque ello va a permitir que se cumpla no importa el gobierno que venga” sostuvo Pacheco.

Agregó que la lucha contra el hambre no es algo nuevo de la presente administración, sino que la misma tiene mucho tiempo que inició por gobiernos pasados, pero que ahora se ha puesto gran interés para lograr una República Dominicana con “Hambre Cero”.

En ese mismo sentido, se expresó el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, quien luego de escuchar a la diputada Soraya Suárez, en su calidad de coordinadora regional del Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina, el Caribe, España y Portugal, le explicó a la comisión la necesidad de que se aprueben los proyectos de Ley de Alimentación Escolar, de Agricultura Familiar y de etiquetado frontal entre otras iniciativas.

Señaló que la lucha contra la pobreza, no es un esfuerzo exclusivo del presidente Luís Abinader, sino que gobiernos anteriores han venido trabajando en ese sentido, tras informar que la presente administración pretende lograr que la República Dominicana logre alcanzar antes del 2028 “Hambre Cero”

“El país ha venido conociendo dos hitos o dos roles que no son propios y exclusivos del gobierno del presidente Abinader, sino que es el desarrollo y esfuerzos, se han venido dando en las últimas décadas y que nos han ayudado a construir el momento como país que hoy vivimos” sostuvo Paliza.

Indicó que en la actualidad la pobreza está en parámetros menores en toda la República Dominicana de cerca de 17% y el hambre se ha reducido en 3.6% en toda la población.

En el encuentro, Manuel Robles representando al Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CONASSAN) hizo una presentación a los miembros de la comisión, sobre el camino que se está recorriendo para que el país logre la meta de Hambre Cero.

De igual forma el representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) Rodrigo Castañeda saludó todos los esfuerzos que ha venido realizando el Gobierno dominicano en la lucha contra la pobreza en los últimos años.

La actividad que estuvo dirigida por el presidente de la comisión, el diputado Félix Hiciano, contó con la asistencia de los miembros de sus miembros y de diputados invitados, quienes expresaron su respaldo a las iniciativas legislativas que buscan combatir la pobreza en la República Dominicana.

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