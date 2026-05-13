Carlos Guzmán encabeza encuesta para la Alcaldía de SDN pese a no haber sido incluido

Santo Domingo, RD. – Una encuesta colocada en las plataformas y redes del destacado periodista Roberto Cavada, dejó en evidencia que sin importar el tiempo que lleva ausente en el escenario político, el exalcalde Carlos Guzmán, goza de la simpatía de cientos de munícipes de Santo Domingo Norte.

La referida encuesta presagió que dentro de seis figuras políticas podría surgir el próximo alcalde o alcaldesa de Santo Domingo Norte, para el período 2028-2032.

Dentro de las figuras colocadas en la encuesta se encuentra la actual alcaldesa por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Betty Gerónimo, el exalcalde por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), René Polanco, el diputado por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) Ramón Raposo, y por la Fuerza del Pueblo (FP), los diputados Carlos Pérez, Dulce Rojas y Eudy Maldonado.

Se desconoce las razones por las que se excluyó al exalcalde Carlos Guzmán, puesto que, aparte de que fue quien dirigió los destinos del Ayuntamiento de Santo Domingo Norte (ASDN), antes de la actual gestión, posee un gran sitial dentro de los munícipes que valoran su administración y liderazgo.

Así quedó más que evidenciado en los comentarios en las redes que se publicó la encuesta, en donde la mayoría aprovechó para expresar su simpatía por el exalcalde.

Hasta el momento Carlos Guzmán lleva una amplia delantera entre el resto de los participantes.

En una auditoría realizada por el equipo De Cero a Cien, se muestra la ventaja de Guzmán.

El análisis con base en 717 comentarios, muestra que Carlos Guzmán lleva un total de 266 votos o menciones con un 37.1% a su favor.

Seguido de la actual alcaldesa Betty Gerónimo con 166 menciones, para un porcentaje de 22.6%.

Continúa en la lista el exalcalde René Polanco con 136 para un 18.9%, Dulce Rojas con 83 para un 11.6%, Ramón Raposo con 34 menciones para un 4.7%, Carlos Pérez con 19 para un 2.6%.

Finalmente, se encuentra a Eudy Maldonado con 15 menciones para un 2.1% y otras 2 menciones nulas o sin preferencia para un 0.3%.

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