El consumo de cemento cierra el primer trimestre con un crecimiento acumulado de 6.0 %

Santo Domingo, República Dominicana. — El consumo de cemento en la República Dominicana cerró el primer trimestre de 2026 con un crecimiento acumulado de 6.0 % en las ventas al mercado local, reflejando el dinamismo sostenido de la actividad constructiva y la confianza en el desempeño del sector.

De acuerdo con las cifras más recientes publicadas por el Banco Central, el volumen de ventas de cemento al mercado local alcanzó 1.5 millones de toneladas, lo que representa un incremento del 6% respecto al mismo período de 2025.

Estos resultados muestran una tendencia favorable, consolidando una trayectoria de crecimiento que evidencia la resiliencia del mercado local y su capacidad de sostener el ritmo de expansión observado en los primeros meses del año.

No obstante, este desempeño positivo se registra en un escenario internacional de alta incertidumbre, marcado por conflictos geopolíticos que podrían generar efectos indirectos sobre la economía dominicana.

“Para la industria cementera dominicana, este escenario demanda un monitoreo constante, dado que las presiones inflacionarias o disrupciones logísticas podrán incidir en los costos operativos y en la dinámica de ejecución de proyectos de construcción e infraestructura en el país”. Afirmó Jorge David Pérez, presidente de Adocem.

En contraste con el desempeño del mercado interno, las exportaciones de cemento registraron una caída de 6.6 % durante el acumulado del primer trimestre, superando las 300,000 toneladas

Si bien el mercado internacional continúa enfrentando desafíos, el sólido desempeño del consumo interno refleja la fortaleza estructural del sector cementero dominicano y su capacidad de respuesta ante escenarios cambiantes.

“Desde la industria mantenemos una perspectiva positiva para los próximos meses, apoyada en la continuidad de proyectos de infraestructura, el dinamismo de la construcción privada y las oportunidades de crecimiento que ofrece el mercado nacional. Esperamos además que las medidas adoptadas por el gobierno nacional ante el volátil entorno internacional protejan el crecimiento de la economía y del sector constructor.” Concluyó Pérez.

SOBRE ADOCEM

ADOCEM es una organización que representa al sector productor de cemento de la República Dominicana. Está integrada por las empresas Argos Dominicana, Cementos Progreso, Cementos Cibao, Domicem, Cemento Panam y Cemento Santo Domingo. Dentro de su misión esta Contribuir al desarrollo sostenido del sector construcción, impulsando y representando los intereses de la industria del cemento.

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