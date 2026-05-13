El PCT advierte sobre una «pendiente peligrosa» contra la soberanía nacional ante la presencia militar de EE.UU.

SANTO DOMINGO – El Partido Comunista del Trabajo (PCT) emitió una advertencia al país sobre lo que califica como una «pendiente peligrosa» en la que el Gobierno dominicano ha colocado la soberanía nacional, al profundizar el sometimiento a los dictámenes de los Estados Unidos.

El secretario general de la organización, Aquiles Castro, denunció que la renovación del llamado «permiso temporal» para la permanencia de tropas y equipos militares estadounidenses en territorio dominicano es, en realidad, un eufemismo para encubrir el establecimiento de una base militar permanente.

Para el PCT, esta medida no es aislada, sino que forma parte de un conjunto de acciones que evidencian una postura de subordinación total hacia Washington:

Presencia Militar: El uso del territorio nacional como enclave para tropas gringas bajo el pretexto de la lucha contra el narcotráfico.

Alineación Geopolítica: La reciente declaración vía decreto del Poder Ejecutivo que califica como “terroristas” al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y al movimiento Hezbolá, medida que el partido tacha de «risible».

Uso del Territorio para Deportaciones: La disposición del Gobierno de permitir que el país sea utilizado como destino para las deportaciones arbitrarias de ciudadanos de terceros países por parte de EE.UU.

El documento emitido por el PCT recuerda que la infraestructura militar estadounidense en suelo dominicano ya ha sido utilizada en el pasado para agresiones contra la República Bolivariana de Venezuela. Asimismo, advierten que esta ratificación de presencia militar ocurre en un contexto de renovadas amenazas contra la República de Cuba.

«El PCT condena la actitud ‘cipaya’ del gobierno y advierte sobre los serios peligros que estas violaciones a la soberanía entrañan para el pueblo dominicano», expresó Aquiles Castro.

Ante lo que consideran una entrega impune del patrimonio y la dignidad nacional, el PCT hizo un llamado urgente a todos los sectores democráticos y patrióticos del país para articular un rechazo firme y frenar el «entreguismo» gubernamental.

La organización concluyó enfatizando la necesidad de aprender de las «lacerantes lecciones del pasado», cuando gobiernos anteriores cedieron soberanía ante potencias colonialistas, con consecuencias nefastas para la nación.

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