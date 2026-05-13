Se entrega autor provocó fuego en Alto Manhattan fallecieron tres personas

NUEVA YORK.- Se entregó a las autoridades el joven dominicano Víctor Arias, de 29 años, quien presenta evidentes problemas de salud mental.

Fue acusado de arrojar una colilla de cigarrillo a varias cajas depositadas en el edificio número 207 de la calle Dyckman, en Alto Manhattan, lo que provocó el voraz incendio en el que fallecieron tres personas, la madrugada del pasado día 4.

Arias, quien residía en el mismo edificio, fue presentado este martes ante un juez de la Corte Criminal de Manhattan, enfrentando cargos de homicidio por negligencia criminal.

Durante la lectura de cargos, los fiscales señalaron que el acusado no tenía la intención de iniciar el fuego y solicitaron libertad supervisada.

El juez aprobó la liberación del acusado, imponiendo condiciones como la entrega de su pasaporte, toque de queda a las 9:00 de la noche, tener puesto un grillete, con prohibición de salir de Nueva York, y deberá regresar ante el magistrado el próximo 5 de junio.

En el incendio fallecieron la periodista dominicana Yolaine Díaz, de 49 años, su madre, Ana Mirtha Lantigua, y Lance García, de 25.

Cinco personas que lograron sobrevivir al incendio se encontraban en estado crítico; según sus familiares, varias requirieron intubación. Hasta el martes, no se disponía de información actualizada sobre el estado de los heridos más graves.

Durante el apogeo del incendio, se vio a varias personas intentando escapar del edificio en llamas, utilizando las escaleras de emergencia exteriores.

Además de los fallecidos y los heridos graves, un bombero y otros cinco civiles sufrieron heridas leves.

En total, más de 200 bomberos y personal médico acudieron al lugar. El Departamento de Edificios estuvo presente el martes, inspeccionando la estructura, que tuvo que ser evacuada.

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