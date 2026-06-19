Tribunal condena por fraude eléctrico a empresario que causó perjuicio por más de RD$47 millones a Edeeste

Santo Domingo. – La Primera Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo declaró culpable a un ciudadano tras comprobarse su responsabilidad en un caso de fraude eléctrico que ocasionó significativos perjuicios económicos a la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste).

A través de un fallo in voce el pasado 26 de mayo, el tribunal estableció que Javier Francisco Álvarez Valencia, propietario del local comercial Hielo El Grande, ubicado en el sector El Cacique II del municipio Santo Domingo Norte, incurrió en violaciones a los artículos 124-2, 125-1 y 125-3 de la Ley General de Electricidad, acogiendo las pruebas presentadas por la Procuraduría General Adjunta para el sistema Eléctrico (Pgase) y la empresa distribuidora.

En ese sentido, el tribunal lo condenó al pago de una multa equivalente a diez salarios mínimos, además del pago de RD$47,747,272.88 por concepto de la energía consumida de manera irregular, monto que deberá ser resarcido a favor de Edeeste.

Además, el órgano judicial condenó a Álvarez Valencia a dos años de prisión, sanción que fue suspendida de manera total bajo las condiciones que establezca el Juez de la Ejecución de la Pena del Departamento Judicial de Santo Domingo.

Edeeste valoró la decisión judicial como un importante precedente en la lucha contra el fraude eléctrico y reiteró su compromiso de continuar trabajando junto a las autoridades competentes para combatir las conexiones irregulares y cualquier práctica que atente contra la sostenibilidad del sistema eléctrico nacional.

Por último, la compañía eléctrica reiteró que el fraude eléctrico constituye un delito sancionado por la legislación dominicana y afecta la calidad del servicio, las inversiones en infraestructura y la estabilidad del suministro energético para miles de clientes que cumplen responsablemente con sus obligaciones.

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