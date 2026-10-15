Bancos y Voluntariados, APAP y los bancos Popular y Reservas con iniciativas que ganan espacio e incidencia en amplios sectores de RD

Por Alex Jiménez

Director de Primicias

El modelo de Bancos y Voluntariados es una iniciativa que gana espacio e incidencia en amplios sectores de la sociedad dominicana.

Primicias se decidió a investigar ese modelo con grandes aportes a través de voluntariados como los de la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos (APAP), Banco Popular, Banco de Reservas y otras organizaciones que proyectan lo que hacen a favor de sectores que integran a voluntarios en iniciativas con un un extraordinario impacto social.

APAP

La Asociación Popular de Ahorros y Prestamos (APAP) desde que inició como institución de ahorros y préstamos no sólo ha apostado a su labor solidaria, sino con una firme politica de sostenibilidad.

Gustavo Ariza, presidente ejecutivo de la APAP, reflexiona sobre el camino recorrido como entidad financiera en lo que concierne al desarrollo sostenible de la República Dominicana.

Ariza tiene la firme creencia de que el crecimiento económico es sólo verdaderamente sostenible cuando genera bienesar, inclusión y oportunidades para las personas.

Y agrega que «nuestro desempeño ambiental, social y de gobernanza refleja una gestión responsable enfocada en fortalecer la confianza con sus socios ahorrantes y clientes, fomentando una cultura basada en el mutuo respeto y la diversidad,contribuyendo activamente al desarrollo de las comunidades».

La ética y la transparencia, impato social del negocio, experiencia centra en el cliente, cultura y bienestar organizacional, inversión social y una gestión ambiental responsable, es la ruta estratégica en sostenibilidad en la APAP, expuesta por el presidente ejecutivo Gustavo Ariza.

Al referirse al impacto social del negocio, menciona la vivienda y la estabilidad familiar, impulso al desarrollo productivo, el respaldo a las pymes para fortalecer el tejido productivo de la nacion, como a las 542 pymes lideradas por mujeres.

La atención a clientes con discapacidad por una política de inclusión financiera y a los adultos mayores, revela importancia de iniciativas de la APAP que impactan la sociedad dominicana.

LA APAP se adhiere a los principios de la banca responsable del programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, formando parte de una red de más de 450 entidades financieras a nivel global de finanzas sostenibles.

Con una inversión social de RD$ 102.2 millones, aporta con RD$ 9.2 millones con la iniciativa Un Techo para Nuestra Gente; RD$ 24.4 millones en intersecciones accesibles, en una alianza con la Alcaldía del Distrito Nacional con 22 intersecciones; RD$ 8.6 millones en el Paseo de Las Artes;RD$ 26.7 millones en comunidades sostenibles, labor con 70 entidades sin fines de lucro y un impacto comunitario de 247 mil personas, además de RD$ 25 millones en un proyecto de inserción laboral de personas con discapacidad y la iniciativa tecnológica para el aprendizaje de las matemáticas.

En lo que concierne a las intersecciones accesibles, el compromiso de la APAP es con la inclusión de personas con discapacidad en una alianza público privada con la Alcaldía del Distrito Nacional en la zona metropolitana de Santo Domingo para ofrecer movilidad inclusiva y segura para adultos mayores y personas con discapacidad.

La iniciativa incluye interseccionbes reacondicionadas con estándares de accesibilidad universal ofreciendo una movilidad segura, inclusiva e independiente, semáforos peatonales, aceras podotáctiles, rampas, señalizaciones especiales, protecciones de esquinas segura, reductores de velocidad, sellado de registros, reparación de aceras y contenes, así compo una arborización de 13,500 plantas ornamentales endémicas del Caribe.

El proyecto de intersecciones accesibles recibióel premio internacional de la World Saving and Retail Banking por su alto impacto social y contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

VOLUNTARIADO BANCO POPULAR

En la serie de Primicias sobre Bancos y Voluntariados, Primicias dedica un trabajo especial de investigación a los significativos aportes del Voluntariado Popular en la proteccción de microcuencas de los ríios Bao y Amina en la sierra, en la zona de San José de Las Matas y otras comunidades pertenecientes a la provincia de Santiago de los Caballeros.

Igualmente, con la siembra masiva de árboles, preservación principal «fábrica de agua», respaldo a emprendedores, solidaridad y acompañamiento de adultos mayores, acciones del Voluntariado Popular, sintonizando con necesidades de comunidades dominicanas.

Sólo en una jornada con periodistas de diferentes medios y voluntarios del Banco Popular, sembraron más de seis mil árboles en San José de Las Matas.

VOLUNTARIADO DEL BANCO DE RESERVAS

El Voluntariado del Banco de Reservas es también muy activo y resalta una jornada del Programa Vida para el Ozama, impactando en cientos de familias.

Ese Voluntariado inauguró una oficina en Santiago de los Caballeros para fortalecer la labor social en la región Norte.

La doctora Carmen Quijano es la presidenta del Voluntariado Banreservas, definida como una mujer noble, de fe y con el ferviente anhelo de aportar al progreso y bienestar de todos los dominicanos.

El Voluntariado Banreseras tiene una amplia historia de 47 años de solidaridad y labor social y solidaria entregada a amplias zonas de la República Dominicana.

Entre las iniciativas del Voluntariado Banreservas se destacan:

El reciclaje de libros y cuardernos usados para canjearlos por útiles escolares nuevos totalmente gratis.

La entrega de útiles escolares para apoyar a los estudiantes en el Colegio Evangélico El Alfarero y la Escuela Primaria Benito Juárez

Acompañando a niños en el inicio del nuevo año escolar en diferentes centros educativos

El programa de cambio de plásticos por raciones alimentrias en Santiago de los Caballeros.

La jornada de alegría y solidaridad conlos niños del Albergue Santa Rosa de Lima y la Fundación Neociclo

La suma de acciones para leer, escribir, comprender y aprender, acercando recursos educativos para contribuir a que mas niños, niñas y jóvenes puedan desarrollar todo su potencial.

La presencia del Voluntariado en los espacios que acercan a la gente y permiten sumar esfuerzos con propósitos.

Cuidar el agua también puede formar parte de la rutina al lavar un vehículo.

Pie de foto

El proyecto de intersecciones accesibles une a la Alcaldía del Distrito Nacional y a la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos (APAP).

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