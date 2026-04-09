Trajano Santana ratifica el PRI se prepara para llevar candidaturas independientes

POR RAMÓN ANTONIO MEDINA

Dice ser partícipe democratizar candidaturas más allá de liderazgo político

Santo Domingo. – El líder del Partido Revolucionario Independiente, PRI, doctor Trajano Santana, ratificó este miércoles, que, el liderazgo social y comunitario que tenga buena propuesta e interés, puede ser parte de la boleta electoral de esa organización.

El líder político, destacó, que además del liderazgo del partido, se deben tomar en cuenta otras opciones, cimentadas en ciudadanos de bien, para que el elector pueda descubrir y evaluar sus propuestas.

Dijo creer firmemente en la necesidad de democratizar las candidaturas, de abrir espacios reales donde los verdaderos líderes de las comunidades puedan participar y aportar a su gente.

Señaló, que el PRI se prepara y está trabajando para llevar sus candidaturas independientes en toda la República dominicana, a la vez que llamó a los ciudadanos que deseen ser candidatos del PRI, aun sin ser miembros del partido, pero que sean personas que gocen de buena conducta y que sean ente de servicio social y comunitario, que las puertas del partido están abiertas.

“Las puertas están abiertas, ahora y en momento en que las candidaturas de orden independientes de los partidos políticos, ya no pueden estar presentes porque ha sido rechazado por el congreso y promulgado por el presidente Luis Abinader” aseguró.

Comparte la idea de que la exclusividad y hegemonía de los partidos políticos, de que son los únicos que pueden presentar propuestas, debe ser reformada con ciertas condiciones y criterios, que no vayan en detrimento del sistema de partidos que es el equilibrio y balance de la democracia.

Enfatizó, que resulta necesario avanzar hacia un sistema más justo, más cercano, más representativo. porque cuando la comunidad tiene voz la democracia se fortalece” aseveró.

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