Luis “El Gallo” dice la hora es de solidaridad y ayudas, no de hablar caballá

El presidente de la Unión Demócrata Cristiana –UDC-, Luis Acosta Moreta, Luis “El Gallo”, consideró hoy que el momento es de dar demostraciones de solidaridad y ayudas a los males de dominicanos que han sido damnificados por las lluvias e inundaciones.

Afirmó que no es hora de estar hablando caballá y de plantear posiciones que rechazan la solidaridad, porque hay que atender las necesidades de los dominicanos que sufren y en ocasiones lo han perdido todo.

Destacó que mientras el presidente Luis Abinader visita los barrios y la zona rural donde hay damnificados, grupos de oposición mantienen su línea tremendista, dando declaraciones destempladas.

Lo que hoy necesita la sociedad dominicana es ayuda y solidaridad, ir a los barrios y la zona rural donde hay miles de personas que necesitan recibir asistencia de una mano amiga.

Dijo que el presidente Abinader da el ejemplo cuando va a los barrios marginados y la zona rural llevando comida, entrega de enseres del hogar y asistencia médica.

Agregó que por disposición del presidente Abinader la UDC procedió a repartir alimentos y útiles del hogar en los barrios marginados de Moca y otras zonas del país, que fueron afectados por las lluvias y posteriores inundaciones.

Estamos trabajando junto al presidente Abinader para mitigar daños y garantizar que de esta desgracia colectiva, no quede una sola persona sin la debida asistencia y protección.

Resaltó que las brigadas de mochileros de la UDC han estado fumigando en zonas específicas del territorio nacional, e instó al ministerio de Salud Pública a realizar una jornada nacional de prevención de virulencias propagada por la picada de los mosquitos.

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