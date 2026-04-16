Motorola presentó en República Dominicana su portfolio premium: signature, razr fold, edge, moto g y moto things

República Dominicana, abril de 2026 -. Motorola renovó por completo su portfolio en República Dominicana, incluyendo sus dispositivos más exclusivos para remarcar su compromiso con integrar funcionalidad, estilo y durabilidad para que las personas puedan expresarse tal cual son.

El nuevo ecosistema de Motorola incluye motorola signature y razr fold, además de los edge 70 y edge 70 fusion. La FIFA World Cup Collection, con ediciones exclusivas de razr fold y edge 70 fusion, también está disponible junto a los nuevos integrantes de la familia g: moto g77, moto g67, moto g17 y moto g17 power.

El ecosistema moto things también sumó nuevos integrantes con moto sound flow, el primer altavoz portátil de la marca; el reloj inteligente moto watch, powered by Polar; moto tag 2, el renovado rastreador de objetos; y los moto buds 2 y moto buds 2 plus, auriculares con audio premium, cancelación de ruido, IA, alta autonomía y conectividad avanzada para uso diario y profesional

motorola signature

motorola signature, nuevo smartphone ultra premium, está diseñado para quienes buscan el máximo nivel de sofisticación en diseño, rendimiento, fotografía y servicios exclusivos. Marca un nuevo estándar de refinamiento de clase mundial y consolida el compromiso histórico de Motorola con la innovación y la excelencia tecnológica.

La serie motorola signature se posiciona como la propuesta más completa y avanzada creada por Motorola hasta la fecha. Combina materiales de alta gama, experiencias seleccionadas, hasta siete años de actualizaciones de Android y seguridad, y un conjunto de tecnologías líderes en la industria.

El motorola signature fue galardonado con DXOMARK Gold Label como la mejor cámara en un teléfono ultradelgado1, y se posiciona en el top 3 de cámaras en América Latina.

motorola razr fold

El motorola razr fold es el primer smartphone plegable tipo libro de Motorola. Amplía la familia razr con una propuesta orientada a productividad, creatividad y entretenimiento. Integra una pantalla externa de 6,6 pulgadas que se despliega en un panel LTPO 2K de 8,1 pulgadas, ofreciendo una experiencia versátil para trabajar y crear.

Fue destacado por DXOMARK como el sistema de cámara n.º 1 en plegables. Posee además una de las baterías más grandes de su categoría, rendimiento avanzado, herramientas de IA y compatibilidad con moto pen ultra, estableciendo un nuevo estándar en el segmento.

motorola edge 70 y edge 70 fusion

Los motorola edge 70 y edge 70 fusion combinan diseño ultradelgado, materiales premium y alto rendimiento. Con una estructura de aluminio resistente, acabados distintivos y colores exclusivos Pantone®, redefinen la experiencia en el segmento de smartphones delgados sin resignar potencia, batería ni durabilidad.

El edge 70 es el primer teléfono ultradelgado con estándares militares de durabilidad. Cuenta con un sistema de tres cámaras con 50 MP, funciones de moto ai y una nueva batería de silicio y carbono para que puedas usar tu teléfono al máximo durante más de un dí

FIFA World Cup Collection

Integrada por ediciones especiales del motorola razr fold y el motorola edge 70 fusion, la FIFA World Cup Collection está inspirada en el torneo. Los equipos incorporan detalles chapados en oro de 24 quilates y combinan diseño premium, tecnología de vanguardia y la cultura del fútbol.

Cada dispositivo retoma elementos icónicos del certamen y la artesanía característica de Motorola, dando lugar a una propuesta pensada para aficionados, jugadores y creadores que viven la pasión del fútbol.

Nuevos moto g

La familia moto g sumó cuatro nuevos integrantes: moto g77, moto g67, moto g17 y moto g17 power. Elevan el estándar de lo que puede hacer un celular de gama media. Desde fotos más nítidas hasta un entretenimiento más fluido y un rendimiento fiable durante todo el día, están diseñados para mejorar los momentos en los que las personas más confían en sus teléfonos.

Se agranda la familia moto things

La nueva línea incluye moto sound flow, el primer altavoz portátil de Motorola sound by Bose; el smartwatch moto watch con funciones avanzadas powered by Polar; moto tag 2, una etiqueta de rastreo inteligente con una autonomía de 500 días; y moto buds y buds 2 plus, con audio premium, cancelación de ruido, IA, alta autonomía y conectividad avanzada para uso diario y profesional.

Esto es apenas el comienzo de otro año con anuncios apasionantes para el portfolio de productos de Motorola.

Para conocer más sobre todos los dispositivos de motorola se puede ingresar a la página web https://www.motorola.com/do/es/homepage y redes sociales:

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