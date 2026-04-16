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ETED realizará trabajos de mantenimiento este viernes 17 de abril en línea Cruce de Cabral-Duvergé

PRIMICIAS DIGITAL16 de abril de 2026
1 1 minuto de lectura
La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) informa que, este viernes 17 de abril, llevará a cabo trabajos de mantenimiento en la línea de transmisión 69 kV Cruce de Cabral – Duvergé, que contribuirán a fortalecer la calidad y estabilidad del servicio eléctrico en la zona sur del pais.
Las labores se realizarán en horario de 10:00 a.m. a 2:00 p.m., y consistirán en el reemplazo de estructuras que presentan deterioro.
Debido a estos trabajos, se verá interrumpido el servicio eléctrico en las comunidades de Las Salinas de la provincia Barahona; Jimaní de la provincia Independencia; Neyba y Las Damas de la provincia Bahoruco. Asimismo, los sectores Villa Central, El Cacique, Nuevo Amparo, Cruce de Cabral, Savica y Cabral, todos pertenecientes a la provincia Barahona. También, en la empresa Khoury Industrial.
La ETED agradece la comprensión de los ciudadanos y empresas impactadas, y destaca que estos trabajos son fundamentales para la seguridad del servicio eléctrico nacional, como parte de su compromiso como habilitador de la transición energética y digital de la República Dominicana, mediante el desarrollo de infraestructuras modernas de energía y datos al servicio del país.
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