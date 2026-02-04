Todos para Uno… Menos Cuando el Uno Ataca La grieta que Davos dejó al descubierto en el pacto atlántico

Lic. Luis Ma. Ruiz Pou- 22/01/2026

La consigna “Uno para todos y todos para uno”, nacida en la ficción de Alejandro Dumas, terminó convertida en el principio rector de la mayor alianza militar del planeta. El Artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte es, en esencia, la traducción jurídico‑estratégica del pacto de los mosqueteros: un ataque contra uno es un ataque contra todos. Pero Davos dejó al descubierto una grieta que el derecho internacional.

El Tratado de la OTAN, fue diseñado para responder a agresiones externas, no internas. El Artículo 5 presupone un agresor ajeno al sistema y un agredido que forma parte del bloque. No contempla la posibilidad —jurídicamente incómoda, políticamente impensable— de que un Estado miembro amenace o intente apropiarse de territorio perteneciente a otro miembro del Reino, como Groenlandia respecto de Dinamarca. Sus miembros jamás se agredirían entre sí.

Desde el punto de vista jurídico, Groenlandia es territorio autónomo bajo soberanía danesa. No es un Estado independiente, pero sí parte del Reino de Dinamarca, sujeto a su representación internacional y protegido por sus compromisos de defensa colectiva. Esto significa que cualquier agresión contra Groenlandia equivale jurídicamente a una agresión contra Dinamarca, y por extensión, contra un Estado miembro de la OTAN.

Aquí surge la tensión jurídica central: ¿Qué ocurre cuando la amenaza proviene de dentro de la propia hermandad? El Tratado no prevé mecanismos de expulsión ni sanciones internas entre miembros. El Artículo 13, solo regula la retirada voluntaria. No existe un Artículo 14 que permita suspender o expulsar a un Estado que viole los principios fundacionales. La OTAN, en términos estrictos, carece de un “derecho disciplinario interno”.

Davos fue un escenario revelador. Emmanuel Macron advirtió que el mundo avanza hacia “un orden sin ley”. Ursula von der Leyen, habló de un planeta “más fracturado y conflictivo que nunca”. No eran frases retóricas: eran diagnósticos jurídicos disfrazados de diplomacia. Si un miembro poderoso decide actuar unilateralmente contra territorio de otro miembro, el Tratado queda atrapado en una paradoja: no puede activar el Artículo 5 contra sí mismo- no puede expulsar al infractor y no puede obligarlo a someterse a un mecanismo de resolución de disputas que no existe.

Davos, no es solo política, sino jurídica: ¿Qué ocurre cuando el pacto de los mosqueteros se enfrenta a la posibilidad de que uno de ellos rompa el juramento? El Tratado no está preparado para ese escenario. Esa debilidad —más que cualquier disputa territorial— es la verdadera amenaza al Artículo 5 que fue escrito para enfrentar enemigos externos, no para contener impulsos internos. No puede activarse contra quien juró defender el mismo escudo.

El derecho internacional, con toda su solemnidad, tampoco ofrece un refugio claro. No hay tribunal que obligue, ni cláusula que expulse, ni mecanismo que discipline al aliado que decide olvidar el juramento. La alianza, como los mosqueteros, depende de la lealtad más que de la ley; de la palabra empeñada más que de la fuerza escrita.

Esa inquietud que dejó Davos, no es solo geopolítica, sino moral. Porque cuando un mosquetero apunta su espada hacia otro, no se rompe un tratado: se quiebra la confianza que lo sostiene. Y en ese instante, el lema que alguna vez fue grito de hermandad —todos para uno y uno para todos— se vuelve un eco frágil, suspendido entre la literatura y la realidad, recordándonos que ninguna alianza es más fuerte que la fidelidad de quienes la integran.

