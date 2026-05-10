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Educación

Jorge Asjana participa en la presentación de propuesta

PERIODICO PRIMICIAS10 de mayo de 2026
4 1 minuto de lectura

El  aspirante a rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) para el periodo 2025-2030, doctor Jorge Asjana David  participó en la presentación de los ejes de la propuesta de gestión del maestro Pascual Leocadio, candidato al decanato de la Facultad de Ciencias de la Educación (FCE).

La actividad se llevó a cabo en el edificio de laboratorios de Alta Tecnología “Ing. Miguel Rosado Monte de Oca”,  de la Primada de América.

El candidado a  rector reafirmamos el compromiso con el fortalecimiento institucional, la excelencia académica y la transformación estructural con enfoque en el propósito estratégico de hacer de la Primada la Primera.

Asimismo destacó el apoyo que ha recibido la gran alianza nacional del proyecto rectoral Asjana Rector 2026-2030, el cual  aglutina un excelente equipo gerencial, en que a partir de julio encabezará la gestión de la universidad más vieja del continente americano para hacer las transformaciones que se necesita por la calidad de la educación, en tecnología e investigación

En tanto que, el maestro Pascual Leocadio, seguro decano de la Facultad de Ciencias de la Educación agradeció la presencia y el apoyo del doctor Asjana David y de la gran alianza nacional.

En la actividad estuvieron presentes además, los candidatos a vicerrectores, decanos, decanas, directores de escuelas y el coordinador nacional de campaña, ingeniero Amparo Céspedes

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