El doctor Leonardo Aguilera resalta capacidad del país para atraer inversión extranjera directa pese a la incertidumbre global

Asegura que el presidente Luis Abinader genera la confianza de los inversionistas en el

futuro del país.

Santo Domingo. – El presidente ejecutivo del Banco de Reservas, doctor Leonardo

Aguilera, destacó la capacidad que tiene el país para atraer inversión extranjera

directa (IED), a pesar de la incertidumbre internacional derivada de conflictos

bélicos y otros factores adversos.

Dijo que el incremento sostenido de la IED en los últimos años es un reflejo de la

confianza que genera la administración del presidente Luis Abinader.

Indicó que la aplicación de políticas públicas transparentes y el fortalecimiento de

la seguridad jurídica hacen que los inversionistas miren a la República Dominicana

como un destino confiable para sus capitales.

El doctor Aguilera se refirió al reciente informe del Banco Central, en el que se

destaca que, en el primer trimestre de este año 2026, la IED alcanzó los US$1,536.7

millones.

De acuerdo con el organismo monetario, esta cifra representa un incremento de

US$92.2 millones en comparación con el mismo período del año anterior.

“Un dato sobre el que debemos enfatizar es que, del monto de la IED en el período,

US$1,046 millones corresponden a nuevos aportes de capital por parte de los

inversionistas, lo que pone de manifiesto el interés que los inversores extranjeros

tienen por nuestro país”, expresó.

El reconocido economista y ejecutivo bancario destacó que el incremento de la IED

se produce cuando la propia Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y

Desarrollo (Unctad) ha observado una tendencia a la baja en toda la región.

“Nos alienta que, contrario a la advertencia de la Unctad, nuestro país continúe a la

vanguardia en la captación de inversión extranjera directa, lo cual indica que la

confianza en la resiliencia de la República Dominicana sigue siendo un factor

determinante para afianzarnos como destino de nuevos capitales”, sostuvo

Aguilera.

Al referirse a la distribución sectorial revelada por el Banco Central, según la cual el

turismo captó el 22.5 % de los ingresos de IED, el doctor Aguilera recordó que este

continúa siendo uno de los sectores más dinámicos de la economía nacional, en el

cual el Banco de Reservas tiene la mayor incidencia.

Indicó que Banreservas se ubica como líder en el financiamiento a este sector, con

una diversificación estratégica en cuanto a oferta turística y zonas geográficas, de

modo que el desarrollo alcance a más regiones.

El doctor Aguilera se mostró satisfecho con las proyecciones de la IED para este año

2026, durante el cual se espera que las cifras se sitúen en torno a los US$5,200

millones, superando los ingresos de US$5,032.3 millones registrados en 2025.

Visited 2 times, 2 visit(s) today