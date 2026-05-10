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La UNET califica como positiva reunión del presidente Luis Abinader

PERIODICO PRIMICIAS10 de mayo de 2026
2 1 minuto de lectura

Santo Domingo.- La Unión Nacional de Empresas del Transporte (UNET) calificó como positiva la  reunión sostenida este lunes 4 de mayo de 2026 por el presidente Luis Abinader Corona con los principales actores del sector transporte de República Dominicana.

 

Según el presidente de la UNET, Reynaldo Pérez Sánchez (Moreno), lo más importante del encuentro con el mandatario fue la disposición de que las esferas gubernamentales y los transportistas se mantengan en un diálogo permanente y promover que a la ciudadanía no se le carguen los aumentos de los costos operacionales generados por la situación que afecta al mundo fruto de las conflagraciones que se registran en medio oriente y otras partes del mundo.

 

Son esos estallidos de guerra lo que provoca inconsistencia en los precios internacionales del petróleo y, por ende, en los combustibles derivados del crudo, lo que genera los citados aumentos en los costos operacionales del sector transporte.

 

“Además, el presidente Luis Abinader comprendió las sugerencias que hicimos para que el proyecto de modernización y masificación del transporte de pasajeros siga en marcha con la apertura de los corredores pendientes de ser puestos en operación, como son los casos de la Autopista Las Américas, la Carretera Mela y otros”, puntualizó Reynaldo Pérez Sánchez (Moreno),

 

El presidente de la UNET citó que otro tema puesto en la mesa del diálogo fue disponer pensiones y jubilaciones para miles de choferes que desde la promulgación de la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vual de República Dominicana, están a la espera de esa reivindicación.

 

Pérez Sánchez consideró que, en sentido general, la reunión entre el presidente Luis Abinader con los principales actores del sector transporte fue un gran encuentro, de cuyos resultados no tiene dudas de que serán positivos y de los que los usuarios del transporte de pasajeros, carga y turismo se beneficiarán y, por lo tanto, a la ciudadanía no se le cargarán los aumentos de los costos operacionales.

 

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