Gobierno congela combustibles y GLP con subsidio de RD$1,657 millones

Santo Domingo, D.N. – El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) informó que el Gobierno dominicano, mediante un subsidio de RD$1,657 millones, mantendrá congelados los principales combustibles, para la semana del 9 al 15 de mayo, como parte de su plan de mitigación al impacto de la actual crisis internacional.

Para dicha semana se mantendrán sin variación la gasolina regular y premium, el gasoil óptimo y premium, así como el GLP y el gas natural. Mientras que el avtur baja RD$17.42 y el kerosene RD$6.31.

Esta semana el Gobierno subsidia a los consumidores, por cada galón que compran, con RD$19.77 en el caso del GLP, con RD$63.39 en la gasolina premium, RD$76.39 en gasolina regular, RD$88.01 en gasoil regular y RD$96.59 en el gasoil óptimo, con el objetivo de no transferir las alzas de precio internacional a los consumidores.

Con los subsidios que destina semanalmente el Gobierno para no transferir el total de los costos de los precios de los combustibles, el Estado dominicano protege de los efectos de la inflación a la población, mientras mantiene un manejo responsable de las finanzas públicas.

Para la semana del 9 al 15 de mayo, el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes dispone que los combustibles se comercialicen a los siguientes precios:

Gasolina Premium se venderá a RD$323.10 por galón mantiene su precio.

Gasolina Regular RD$301.50 por galón mantiene su precio.

Gasoil Regular RD$253.80 por galón mantiene su precio.

Gasoil Óptimo RD$275.10 por galón mantiene su precio.

Avtur RD$304.44 por galón baja RD$17.42.

Kerosene RD$344.70 por galón baja RD$19.30.

Fuel Oíl #6 RD$206.03 por galón sube RD$7.61.

Fuel Oíl 1%S RD$232.74 por galón sube RD$6.31.

Gas Licuado de Petróleo (GLP) RD$137.20 por galón mantiene su precio.

Gas Natural RD$43.97 por m3 mantiene su precio.

La tasa de cambio promedio semanal es de RD$60.00, según las publicaciones diarias del Banco Central.

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