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Políticas

La JCE sale en defensa de la institucionalidad

El PLD respalda a la JCE en su firme posición de rechazar la nueva reducción   al financiamiento de los partidos políticos

PRIMICIAS DIGITAL9 de mayo de 2026
2 1 minuto de lectura

SANTO DOMINGO, RD.-El diputado Danilo Díaz, delegado suplente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) ante la Junta Central Electoral (JCE),   manifestó su respaldo al pleno de la JCE  tras el comunicado emitido en el que se advierte sobre los efectos negativos de una nueva reducción presupuestaria a los  partidos políticos.

“Saludamos el comunicado de la Junta Central Electoral (JCE), lo respaldamos y esperamos que el mismo sirva para  que los despropósitos  de vulnerar  la Constitución y las leyes, sean  retirados ”, declaró Diaz a los medios de comunicación que le abordaron.

Consideró oportuno la posición de la JCE frente a los intentos de reducir el  financiamiento público destinado a los partidos, agrupaciones y movimientos políticos previstos para el año 2026, señalando  que esta disminución contraviene los porcentajes establecidos en el marco legal vigente.

Danilo Díaz explicó que la opinión del pleno de la Junta Central Electoral se corresponde con la competencia que las leyes le otorgan al órgano de comicios.

“Es que la Junta Central Electoral es la garante de la participación de los partidos políticos en condiciones de igualdad y de todo el sistema de partidos políticos y arbitrar los procesos electorales”, explicó.

Dijo también que ese órgano tiene la responsabilidad de recibir los fondos administrarlos  y distribuirlos entre los partidos agrupaciones y movimientos políticos

Díaz reiteró que lo que pretende el Gobierno del PRM no es una medida de recaudación fiscal, sino una decisión de matiz político con el propósito de hacer desaparecer la oposición y procurar ventajas para ganar unas próximas elecciones.

Al igual que la representación del PLD ante la Junta Central Electoral se pronunció también el Secretario General, Johnny Pujols, en declaraciones al periódico El Nacional.

Pujols calificó la postura de la JCE como una defensa de la institucionalidad y la democracia frente a lo que describió como presiones gubernamentales para disminuir los fondos de manera ilegal.

Dijo que el intento del Gobierno por reducir las partidas destinadas a los partidos políticos responde a un «patrón deliberado» que se ha manifestado de forma recurrente desde el año 2020.

El secretario general del PLD sostuvo que estas medidas afectan la equidad y la legalidad del sistema electoral.

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