Superintendencia de Seguros celebra un año de transformaciones, modernización y mayor compromiso con la ciudadanía

Santo Domingo. – La Superintendencia de Seguros de la República Dominicana (SIS) presentó este miércoles su informe institucional correspondiente al período septiembre 2024 – septiembre 2025, un año caracterizado por la modernización, el fortalecimiento técnico y un firme compromiso con la ciudadanía.

Así lo expresó el superintendente de Seguros, Julio César Valentín Jiminián, designado mediante el Decreto núm. 459-24 del 22 de agosto, quien subrayó que su gestión ha priorizado colocar a las personas en el centro de las decisiones, impulsando una institución más técnica, transparente y cercana.

“Este primer año de gestión hemos impulsado esfuerzos orientados a la transparencia, la modernización y el buen servicio, afianzando nuestro compromiso con la necesidad de seguir robusteciendo al sector asegurador como un pilar fundamental del sistema financiero nacional”, aseguró.

De igual forma, destacó avances puntuales alcanzados durante este año, tales como la agilización del anteproyecto de reforma de la Ley No. 146-02, la celebración del Congreso Internacional de Seguros de la República Dominicana y la incorporación de la institución al Comité Financiero de la META RD 2036.

“Este relato de logros no habría sido materialmente posible sin el acompañamiento y la participación de muchos. Porque estoy convencido de que una sola persona puede tener la mejor visión del mundo, pero si no encuentra quien le acompañe como equipo a cumplir las metas, tareas y desafíos, no puede alcanzar grandes resultados”, añadió.

El acto, encabezado por el superintendente de Seguros junto al intendente Francisco Campos, contó con la presencia de directivos y colaboradores de la institución, representantes de gremios del sector asegurador, compañías de seguros, organismos financieros y académicos, así como invitados especiales del ámbito nacional e internacional.

Gestión más ágil, eficiente y orientada al usuario

Según detalló el superintendente Valentín, uno de los principales logros de este año ha sido la agilización de procesos internos, reduciendo significativamente los tiempos de entrega en certificaciones y licencias. La implementación de herramientas tecnológicas, como la firma digital, permitió modernizar procedimientos y garantizar mayor seguridad.

A esto se suma un hito estratégico: con el patrocinio de la Superintendencia de Bancos, la SIS firmó con el Toronto Centre, líder global en supervisión financiera, un acuerdo de asociación orientado a robustecer la capacidad técnica de la institución.

En este período también se concluyó con el cierre definitivo de nueve compañías, garantizando mayor orden en el mercado asegurador, mientras se fortaleció la Oficina de Atención al Usuario y se ampliaron los canales de comunicación, con un estilo más claro y cercano.

Fortalecimiento y profesionalización del sector

Un paso decisivo fue la celebración del Congreso Internacional de Seguros de la República Dominicana (CISRD), un espacio sin precedentes que reunió a expertos nacionales e internacionales para abordar los desafíos de la innovación, la regulación y la sostenibilidad en el sector asegurador.

La SIS también colocó al país en el mapa internacional con la implementación del programa AMLCA, primera certificación en prevención de lavado de activos dirigida al sector seguros en toda la región, en alianza con la FIBA y la Universidad Internacional de Florida. A esto se suman las capacitaciones técnicas de ESFOSIS, la actualización de la base de datos IntaDataRD y la alianza estratégica con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

También se implementó la Resolución 01-2024, orientada a fortalecer la supervisión técnica y estadística del sector asegurador, acompañando de manera continua a las compañías y demás actores involucrados en el cumplimiento regulatorio.

Regulación más robusta; mayor participación y transparencia

Durante este año, la SIS dio pasos importantes hacia la reforma de la Ley 146-02 de Seguros, además de promover consultas amplias y plurales para las resoluciones 05-2025 y 07-2025, garantizando la participación ciudadana en la construcción normativa.

De igual forma, se generaron acuerdos interinstitucionales con entidades como la Procuraduría General de la República, la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), Dirección General de Aduanas (DGA), la Superintendencia de Pensiones (SIPEN) y la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV), consolidando esfuerzos conjuntos para fortalecer la regulación, la interoperabilidad y la transparencia entre sectores clave.

En materia de transparencia, la institución obtuvo calificación perfecta (100) en los indicadores de ejecución presupuestaria, y 99% en el indicador de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental.

Inclusión, equidad y servicio al ciudadano

La gestión encabezada por Julio César Valentín también priorizó la equidad y el servicio a la ciudadanía, con mejoras sustanciales en los espacios físicos de la institución, garantizando condiciones más accesibles y adecuadas para personas con discapacidad.

Un hito institucional lo constituye la calificación del 99.28% obtenida en la segunda evaluación del Ministerio de Administración Pública a la Carta Compromiso al Ciudadano, que evidencia el compromiso de la SIS con un servicio más transparente y eficiente.

Asimismo, se creó y se puso en funcionamiento la Unidad de Género, reafirmando la visión de una institución más inclusiva y sensible a las necesidades de toda la ciudadanía.

Según concluyó el superintendente, los retos del futuro serán cada día más exigentes, y la SIS continuará asumiéndolos con decisión, visión técnica y compromiso social, manteniendo siempre a las personas en el centro de sus acciones.