Supérate, UNICEF y KOICA gradúan 78 integrantes del Club de Chicas de Higüey

Higüey, 05 de agosto de 2023.- El programa social Supérate, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (KOICA) graduaron a 78 niñas y adolescentes de la primera cohorte de los Clubes de Chicas presenciales del proyecto «Cambiando las normas de género para la prevención de la violencia, el matrimonio infantil y las uniones tempranas», desarrollado en la provincia.

El acto de graduación estuvo encabezado por la directora general de Supérate, Gloria Reyes, quien reconoció el extraordinario trabajo que se ha logrado con los equipos en todo el territorio, para que las integrantes de los Clubes de Chicas culminen el ciclo de formación que les dota de herramientas que les permitirán construir un plan de vida y tener un plan de acción.

Así mismo, agradeció a los aliados Reyes agradeció a los aliados por el apoyo a este programa de acompañamiento integral que procura reducir las uniones tempranas y el embarazo en adolescentes.

Al dirigirse a las graduandas, Reyes dijo: “Esperamos que el aprendizaje que hoy se refleja en este acto, no se quede en eso, sino que podamos ver en ustedes una transformación, un cambio que les permita superarse, lograr sus sueños y alcanzar sus metas, y que esos proyectos de vida que ustedes han diseñado en este espacio tengan un impacto en ustedes, en sus familias y en sus comunidades”.

Mientras, el representante de UNICEF para la República Dominicana, Carlos Carrera, manifestó su emoción al escuchar las experiencias y testimonios sobre cómo las chicas se convierten en líderes de sí mismas, de sus amigas, y de su comunidad. “Espero que estén muy orgullosas de ustedes mismas al igual que nosotros estamos orgullosos de todas ustedes”, les expresó.

Aprovechó para comentar los planes de seguir aumentando el número de niñas graduadas de los Clubes de Chicas; por lo que se comprometió, desde la entidad que representa, a hacer todo lo que esté en sus manos para seguir apoyando el proyecto y al país.

De su lado, la presidenta Ejecutiva del Consejo Nacional para la Niñez y Adolescencia (CONANI), Luisa Ysabel Ovando, dijo: “Cuando hay voces que tienen que decir que sí hay superación y que sí hay un deseo grande en estas jóvenes de ser diferentes tenemos que anunciarlo. Sabemos que van a integrarse a la sociedad y a sus familias marcando la diferencia. Estamos presenciando el crecimiento y la transformación de estas jóvenes líderes”.

También, una de las niñas participantes del programa narró su emotivo testimonio: “Gracias a su motivación yo soy quien soy hoy día: una chica segura de mi misma. Ahora puedo identificar cuando alguien quiere violar mis derechos, ahora yo puedo decir: no. Yo no sabía lo que quería ser y gracias a esas psicólogas ahora yo sé lo que quiero, son un ejemplo para mí y para cada una de mis amigas, yo quiero ser psicóloga clínica como ellas. Ese club no es un Club, para mi es una familia. Es una experiencia inolvidable, es única”.

Las participantes recibieron sus certificados y capacitaciones en cuatro módulos acerca de las herramientas para desarrollar su proyecto de vida, conocer sus derechos, prevenir situaciones de violencia en el hogar y en su entorno, conceptos básicos de igualdad de género y educación sexual integral.

La actividad tuvo lugar en el salón de actos del Infotep del municipio y asistieron representantes de autoridades locales, del programa Supérate, CONANI, UNICEF e Infotep.

Sobre los “Clubes de Chicas”

Los Clubes de Chicas es la actividad principal del Proyecto “Cambiando las normas de género para la prevención de la violencia, el matrimonio infantil y las uniones tempranas”, desarrollado por el Programa Supérate, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (KOICA), que tiene como objetivo contribuir a la promoción de la igualdad de género mediante la eliminación y la reducción de las uniones tempranas y el embarazo en adolescentes.

Esta iniciativa está constituida con espacios seguros, compuestos por niñas de 12 a 14 años y adolescentes de 15 a 17 años, que, a través de distintos módulos adquieren herramientas para desarrollar su proyecto de vida, conocer sus derechos, prevenir situaciones de violencia en el hogar y en su entorno, conceptos básicos de igualdad de género y temas orientados para la prevención de uniones tempranas y embarazos en adolescentes.

Una iniciativa de trabajo integral

El trabajo de prevención de las uniones tempranas y el embarazo en adolescentes, es una tarea de todas las personas y de las familias, como primeros espacios de socialización. Es un elemento clave para enfrentar esta problemática.

Por medio de las guías para padres, madres y tutores, se les orienta sobre los derechos con los que cuentan los NNA, con el objetivo de que brinden un ambiente de seguridad, acompañamiento y bienestar para sus hijas e hijos. Mediante los diferentes encuentros, se les orienta sobre las desigualdades a las que se enfrentan las niñas debido a los estereotipos de género; además, se les informa sobre los efectos negativos de unirse a temprana edad; se les ofrecen charlas para la crianza positiva y la comunicación asertiva.