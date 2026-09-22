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New York

República Dominicana en la ONU

PERIODICO PRIMICIAS21 de septiembre de 2026
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El Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX) ha habilitado en su página web una sección especial dedicada a la participación de la República Dominicana en el 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se desarrolla en Nueva York.
A través de este espacio podrán consultar y dar seguimiento a la agenda oficial de la delegación dominicana, así como acceder a notas de prensa, discursos, fotografías, videos y otros materiales audiovisuales que serán publicados y actualizados conforme avance la agenda de la República Dominicana en la ONU.
Les invitamos a consultar esta sección de manera permanente como fuente de información y materiales oficiales del MIREX sobre las actividades desarrolladas en el marco de esta importante agenda internacional.
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