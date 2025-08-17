Sociedad EUA, E.I.R.L: ¿un negocio de único dueño?

Una Empresa Individual de Responsabilidad Limitada (E.I.R.L.) Se caracteriza por ser un negocio operado por una sola persona, quien asume las ganancias, pérdidas y riesgos. El dueño tiene la facultad de contratar, despedir y dirigir a su conveniencia, separando su patrimonio personal del capital de la empresa.

Ahora bien, si trasladamos esta figura al escenario de los Estados Unidos de América, se percibe un modelo similar al de un negocio de único dueño, donde el poder se concentra en la figura central del líder. Este “propietario” actúa de manera unilateral, toma decisiones sin consultar a sus asesores, maltrata y amenaza a empleados y allegados, y exige lealtad absoluta, como si se tratara de una empresa familiar.

Los asesores —los congresistas—, bajo la espada de Damocles de la reelección, terminan acomodándose a los caprichos del jefe, adulándolo de manera desmedida para obtener beneficios personales. Esa exagerada complacencia revela falta de autenticidad y empatía, y solo alimenta el ego del líder, que se siente engrandecido en su propia importancia, reclamando constante admiración, pero sin mostrar empatía hacia los demás.

Este modelo de gestión, basado en el personalismo y la centralización del poder, no solo genera un ambiente hostil, sino que socava los principios de transparencia y equidad que deben regir cualquier entidad, ya sea pública o privada. Las decisiones unilaterales y la ausencia de consulta derivan en ineficiencia, riesgos éticos y cuestionamientos sobre la sostenibilidad del sistema a largo plazo.

Conviene recordar que en una E.I.R.L. Los bienes del propietario se separan del capital de la sociedad mediante un aporte inicial. En este caso, lo que se ha invertido no es dinero, sino capital político y comercial (know-how); es decir, un aporte intangible que se sostiene más en la imagen y el poder que en fundamentos económicos reales.

La diferencia entre dirigir un negocio privado y administrar un cargo público es abismal. Mientras el primero puede regirse por la conveniencia del dueño, el segundo exige transparencia, rendición de cuentas y un compromiso colectivo con la sociedad.

La gran pregunta es: si la “Empresa EUA, E.I.R.L.” Continúa con esta forma de gestión, ¿obtendrá verdaderos beneficios en el corto plazo para la gran familia que constituye su sociedad?

Por: Lic. Luis Ma. Ruiz Pou

Luisruiz47@gmail.com