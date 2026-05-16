Superintendencia de Seguros fortalece supervisión y capacidades técnicas

La visita de la misión de alto nivel de la Oficina de Asistencia Técnica (OTA) fortalece la cooperación internacional y abre nuevas oportunidades para seguir modernizando y eficientizando la regulación del sector asegurador.

Santo Domingo.– La Superintendencia de Seguros de República Dominicana (SIS) recibió la visita de una comisión de la Oficina de Asistencia Técnica (OTA, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, que desarrollará una agenda de trabajo orientada al fortalecimiento institucional, la optimización de procesos y el robustecimiento de la supervisión del sector asegurador dominicano.

La visita forma parte de un proceso de intercambio y evaluación dirigido a identificar oportunidades de cooperación técnica mediante la implementación de mejores prácticas internacionales en materia de regulación, supervisión y gestión tecnológica.

En el encuentro inicial participaron, por parte de la OTA, los expertos Jennifer Morgan, Nicki Post y Josh Ling; mientras que la delegación de la SIS estuvo encabezada por el superintendente Julio César Valentín Jiminián, junto al intendente Francisco Campos, directores y asesores de la institución.

Durante sus palabras de bienvenida, el superintendente valoró la importancia de esta misión técnica, destacando que representa un paso significativo dentro del proceso de transformación institucional que impulsa la SIS.

“Aspiramos a que esta asistencia contribuya considerablemente a robustecer la institucionalidad, para que esta Superintendencia pueda cumplir con las funciones que le corresponden en beneficio del país, de nuestra gente y de un Estado más al servicio de las personas y, naturalmente, que contribuya al cumplimiento de los objetivos delineados por el Estado dominicano en su conjunto”, expresó.

Áreas prioritarias de cooperación técnica

Durante la misión, la comisión de la OTA sostendrá reuniones de trabajo durante cuatro días con el propósito de identificar áreas prioritarias de cooperación que permitan implementar reformas alineadas con las necesidades actuales del sistema asegurador dominicano.

Entre las áreas planteadas por la SIS figuran el fortalecimiento del marco regulatorio y su aplicación, con énfasis en gobierno corporativo, conducta de mercado, gestión de siniestros, resolución de disputas y protección del asegurado. También se contempla la implementación de una metodología de supervisión basada en riesgos y el fortalecimiento de capacidades en análisis financiero y auditoría, conforme a estándares internacionales.

Asimismo, la institución destacó la importancia de avanzar en la modernización de los sistemas de recopilación, gestión y análisis de datos para respaldar la supervisión y la toma de decisiones, así como en la formación técnica vinculada a la implementación de la Norma Internacional de Información Financiera (NIIF 17).

La SIS también valoró el posible acompañamiento técnico para el desarrollo de marcos regulatorios en áreas emergentes, como los microseguros y los seguros paramétricos, herramientas cada vez más relevantes frente a los desafíos económicos y climáticos de la región.

La Oficina de Asistencia Técnica del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos cuenta con experiencia en el fortalecimiento de marcos legales y regulatorios, la modernización de sistemas de análisis de datos y la mejora de la conducta de mercado en el sector asegurador, promoviendo estándares alineados con los principios internacionales establecidos por la Asociación Internacional de Supervisores de Seguros (IAIS).

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