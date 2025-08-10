Ruido en el sistema del presidente y su gabinete

Se conoce común ruido en el sistema de comunicación, cuando el mensaje enviado (TX), llega distorsionado al receptor (RX). Generalmente, esto se produce por interferencias atmosféricas o defecto en el receptor. Este fenómeno puede deberse a interferencias técnicas, defectos en el receptor o fallos en la codificación del mensaje. En términos generales, el «ruido» representa cualquier elemento que perturba o altera la transmisión eficaz de un mensaje. En este marco, un sistema de comunicación está compuesto por un emisor, un mensaje, un canal, un receptor, y el ruido.

En el contexto gubernamental, el presidente y su gabinete deberían funcionar como un sistema de transmisión claro, donde las decisiones, políticas y valores se comunican sin ambigüedad al pueblo. Sin embargo, cuando el mensaje enviado llega distorsionado, por contradicciones, improvisaciones, o falta de coherencia institucional, estamos ante un ruido sistémico.

Cuando los ministros contradicen al presidente, o cuando las políticas públicas se anuncian sin coordinación, el sistema se convierte en un enjambre de señales cruzadas. El gabinete deja de ser un amplificador del mensaje presidencial y se convierte en un generador de ruido. Esto no solo debilita la autoridad del emisor, sino que erosiona la confianza del receptor.

El ruido no es solo técnico; es moral. Un gobierno que no comunica con claridad está fallando en su deber de transparencia. La distorsión de un mensaje intencional, como el uso de eufemismos, estadísticas maquilladas o discursos ambiguos, como forma de manipulación. En democracia, manipular es traicionar. El ruido no es solo técnico; es moral.

Cuando los miembros del gabinete tienen opiniones diferentes o anuncian políticas que chocan entre sí, o con el mensaje presidencial, es por la falta de planificación o coherencia en la comunicación de las políticas, o alguien intencionalmente le mete ruido al sistema. También podría ser, un gabinete generador de ruido, cuando ministros desmienten al presidente o se contradicen entre sí, o cuando se anuncian medidas públicas sin una narrativa común, el gobierno deja de ser un cuerpo articulado y se convierte en un conjunto de voces discordantes.

El Ruido es cualquier forma de interferencia que distorsione el mensaje durante su transmisión, por lo que produce desinformación, al actuar de una forma sofisticada de ruido porque altera, manipula o sustituye el contenido del mensaje original. No solo interfiere, sino que introduce mensajes falsos o engañosos. Cuando se ocasiona esto; los resultados son negativos.

En democracia, la confianza del pueblo es un capital esencial. Un mensaje mal transmitido no solo crea confusión, sino que mina esa confianza lentamente. Y lo más grave: cuando la distorsión no es producto del desorden, sino de la manipulación deliberada con eufemismos, cifras maquilladas o ambigüedad estratégica. El ruido producido por un mensaje mal intencionado, deja de ser un problema técnico. Esto es que, un sistema funciona con entradas (input), procesamiento de salidas (output).

La desinformación entra como un input contaminado, afectando el procesamiento interno del sistema, provocando salidas distorsionadas, desconfianza, polarización, pérdida de funcionalidad del sistema. La desinformación actúa como un agente dañino, es decir, incrementa el caos o desorden del sistema.

El «ruido en el sistema», es más que una simple interferencia: es una forma activa de disfunción, muchas veces deliberada, que busca distorsionar el funcionamiento natural de cualquier sistema que dependa de la información, desde una conversación individual hasta una democracia entera.

El presidente debe de cambiar el receptor de su equipo, ya que el envío de sus trasmisiones, aparentemente, llegan distorsionada o con ruidos

Lic. Luis Ma. Ruiz Pou

10/08/2025

Primicias