COOPNAMA FORTALECE PROGRAMA DE BECAS EN ALIANZA CON LA UNIVERSIDAD FEDERICO HENRIQUEZ Y CARVAJAL (UFHEC)

SANTO DOMINGO, R.D. – A fin de seguir fortaleciendo el Programa Nacional de Becas, la Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros (COOPNAMA) y la Universidad Federico Henríquez y Carvajal (UFHEC), formalizaron un acuerdo de colaboración interinstitucional destinado a expandir las oportunidades educativas para los hijos de los asociados.

El convenio fue firmado por el Prof. Santiago Portes, presidente del Consejo de Administración de COOPNAMA y el licenciado Alberto Ramírez Cabral, rector de la UFHEC, quienes buscan fortalecer la red de alianzas estratégicas que se mantiene mediante el Programa de Becas en beneficio de la educación superior a nivel nacional.

Durante su intervención, Portes resaltó que: “La educación es el arma más poderosa para mitigar la pobreza”. Mientras destacaba el papel preponderante que desempeña el Programa Nacional de Becas en la sociedad dominicana, especialmente en las familias de los asociados.

Mientras que el rector de la UFHEC, el licenciado Alberto Ramírez Cabral expresó que este acuerdo representa un gran honor para la institución, ya que permitirá que los hijos de los socios puedan acceder a las aulas universitarias con mayores facilidades.

“Somos educadores y debemos seguir promoviendo que nuestros hijos estudien y tengan las oportunidades de formarse en las áreas que decidan escoger”, manifestó.

Indicó además que la universidad cuenta con presencia en todo el país, lo que permitirá a los estudiantes optar por cualquiera de las regionales disponibles.

En tanto, el gerente general de la Cooperativa de Maestros, Prof. Lucas Figueroa Lapay, agradeció la presencia de los asistentes y valoró la importancia de continuar impulsando iniciativas educativas en beneficio de la familia magisterial.

*Puntos clave del acuerdo*

• UFHEC ofrece formación integral de profesionales y técnicos calificados y responsables en diversas disciplinas vinculadas a las Ciencias de la Salud, Jurídicas, Administrativas y de Sistemas, Económicas, Sociales, Ingenierías, a través de ofertas académicas pertinentes, de extensión, vinculación y servicios, que propicien el desarrollo individual y colectivo.

• COOPNAMA aplicando el quinto principio cooperativo sobre: Educación, Entrenamiento e Información, busca desarrollar trabajos y actividades educativas que fortalezcan en términos académicos a los socios, los dirigentes, gerentes y colaboradores, de forma que contribuyan de manera eficiente al desarrollo de la sociedad en general.

• La UFHEC y COOPNAMA, como instituciones de servicio, coinciden en el objetivo de propulsar la educación como un bien social que impulsa la promoción de la persona humana al hacer posible su crecimiento intelectual, cultural, moral, social y económico.

*Sobre Universidad Federico Henríquez y Carvajal (UFHEC)*

El 12 de febrero de 1991 fue fundada la Universidad Federico Henríquez y Carvajal. Está autorizada a expedir títulos académicos con los mismos alcances, fuerza y validez que tienen los expedidos por las instituciones de educación superior oficiales o autónomas de igual categoría.

Su rector fundador fue el Dr. Carlos Cornielle, pero desde 2004 la rectoría pasa al Lic. Alberto Ramírez Cabral.

Cuenta con campus universitarios en la Zona Metropolitana, Santo Domingo Oeste, Santo Domingo Este, Baní, La Romana, Moca, Las Matas en San Juan.