Consiente a mamá con tecnología, estilo e innovación al estilo Motorola
República Dominicana, 20 mayo de 2026. Motorola presenta en República Dominicana una propuesta de tecnología premium pensada para celebrar el Día de las Madres, combinando innovación, diseño sofisticado y experiencias inteligentes para distintos estilos de vida.
La marca reúne smartphones plegables, dispositivos premium, accesorios inteligentes y ediciones exclusivas que se adaptan a madres modernas, ejecutivas, creativas, deportivas y amantes del entretenimiento, ofreciendo opciones de regalo que priorizan productividad, conectividad y estilo.
Lo más importante
- Motorola presentó en República Dominicana una propuesta tecnológica especial para el Día de las Madres
- La marca combina smartphones premium, plegables y accesorios inteligentes
- El motorola signature se destaca por fotografía avanzada y reconocimiento DXOMARK Gold Label
- El motorola razr fold apuesta por productividad, entretenimiento e inteligencia artificial
- Los edge 70 y edge 70 fusion incorporan Android 16, Google Gemini y Circle to Search
- La familia moto g ofrece opciones accesibles con cámaras avanzadas y buen rendimiento diario
- La FIFA World Cup Collection incluye ediciones exclusivas con detalles chapados en oro de 24 quilates
- La línea moto things suma parlantes, smartwatch, auriculares premium y rastreadores inteligentes
Smartphones premium para madres que buscan diseño, fotografía y rendimiento
Entre las principales recomendaciones destaca el nuevo motorola signature, un smartphone ultra premium diseñado para las madres que valoran la elegancia, el alto rendimiento y la fotografía móvil avanzada.
El dispositivo fue reconocido con el DXOMARK Gold Label como la mejor cámara en un teléfono ultradelgado, convirtiéndose en una alternativa ideal para capturar recuerdos familiares, retratos y momentos especiales con gran calidad de imagen.
motorola razr fold: productividad, entretenimiento e inteligencia artificial
El motorola razr fold está pensado para las madres que buscan productividad y entretenimiento en un solo dispositivo. Su formato plegable tipo libro incorpora una amplia pantalla, diseño ultramoderno y herramientas impulsadas por inteligencia artificial que optimizan las tareas diarias.
Gracias a sus funcionalidades avanzadas, el equipo se posiciona como un aliado ideal para el trabajo, la creatividad, las videollamadas, el consumo de contenido y la organización de actividades familiares.
motorola edge 70 y edge 70 fusion: autonomía, seguridad y Android 16
Los nuevos motorola edge 70 y edge 70 fusion combinan diseño ultradelgado, resistencia y gran autonomía, permitiendo mantenerse conectadas durante toda la jornada sin sacrificar estilo ni rendimiento.
Ambos dispositivos llegan con Android 16 e incorporan mejoras en privacidad, seguridad y personalización. Además, integran funciones impulsadas por inteligencia artificial como Circle to Search y compatibilidad con Google Gemini, facilitando búsquedas rápidas, asistencia contextual y experiencias más intuitivas.
La familia moto g apuesta por entretenimiento y cámaras avanzadas
La renovada familia moto g, integrada por los modelos moto g77, moto g67, moto g17 y moto g17 power, está orientada a las madres que buscan un smartphone confiable para el uso diario.
La serie ofrece cámaras avanzadas, pantallas vívidas, experiencias de entretenimiento inmersivas y rendimiento equilibrado para redes sociales, fotografía, streaming y multitarea.
Ediciones exclusivas para madres fanáticas del fútbol
Para las madres deportivas y apasionadas por el fútbol, Motorola también incorpora la FIFA World Cup Collection, conformada por versiones especiales del razr fold y el edge 70 fusion.
Estas ediciones exclusivas destacan por sus detalles premium chapados en oro de 24 quilates e inspiración en la pasión del deporte, ofreciendo una propuesta diferencial para quienes buscan tecnología y diseño de colección.
Accesorios inteligentes para complementar el regalo ideal
Motorola amplió además su ecosistema de accesorios inteligentes con la nueva línea moto things, diseñada para complementar la experiencia móvil.
Entre los dispositivos disponibles se encuentran el altavoz portátil moto sound flow, el primero de la marca sound by Bose; el smartwatch moto watch con funciones avanzadas powered by Polar; los auriculares inalámbricos moto buds 2 y moto buds 2 plus, con audio premium, cancelación de ruido, inteligencia artificial y alta autonomía; y el rastreador inteligente moto tag 2, desarrollado para localizar objetos importantes de manera rápida y sencilla gracias a su autonomía de hasta 500 días.
Motorola apuesta por regalos que combinan innovación y emociones
Con esta propuesta, Motorola busca inspirar regalos que conecten innovación, emociones y estilo de vida, ofreciendo tecnología diseñada para acompañar cada momento cotidiano con experiencias más inteligentes, prácticas y personalizadas.
Para conocer más sobre todos los dispositivos de motorola se puede ingresar a la página web https://www.motorola.com/do/es/homepage
