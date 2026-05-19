Palabras de Julio Virgilio Brache, presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) en la XVII entrega del Premio AIRD al Periodismo sobre la Industria Nacional George Arzeno Brugal Martes 19 de mayo, 2026
Muy buenos días a todos y bienvenidos. Para la Asociación de
Industrias de la República Dominicana es un honor contar con su
presencia en esta décimo séptima edición del Premio AIRD al
Periodismo Industrial George Arzeno Brugal, un espacio donde
reconocemos el compromiso, la dedicación y el valioso aporte de
los profesionales de la comunicación que contribuyen a acercar la
realidad económica e industrial a toda la sociedad dominicana.
La fotografía que hoy ofrece la manufactura dominicana —con
ventas superiores a RD$1.5 billones, más de 152 mil empleos
directos, presencia exportadora en 120 mercados y un aporte
equivalente al 21% de la recaudación interna— no es únicamente
un conjunto de cifras económicas. Es también el retrato de un
sector que sostiene cadenas productivas, impulsa innovación,
dinamiza comunidades y fortalece la estabilidad económica
nacional.
Sin embargo, detrás de cada dato relevante existe una labor
igualmente indispensable: la del periodismo económico industrial:
responsable, serio y comprometido con explicar la economía en
un lenguaje comprensible para la sociedad. En tiempos donde los
cambios globales, las tensiones comerciales, la inflación, la
energía o la competitividad impactan directamente la vida
cotidiana, el trabajo de los periodistas económicos adquiere un
valor estratégico para la democracia, la transparencia y la toma
de decisiones.
El periodismo económico no solo informa sobre indicadores,
mercados o empresas. También ayuda a interpretar tendencias,
alertar sobre riesgos, explicar políticas públicas y visibilizar el
impacto humano y social de la actividad productiva. Gracias a
reportajes, entrevistas, análisis y coberturas especializadas, la
ciudadanía puede comprender mejor cómo sectores como la
industria, las exportaciones, la agroindustria o las zonas francas
inciden en el empleo, el crecimiento y las oportunidades del país.
Por eso, reconocer a periodistas que se han destacado por su
rigor, profundidad analítica, capacidad investigativa y compromiso
con la información económica de calidad, constituye también una
forma de reconocer el valor de una prensa que contribuye al
desarrollo nacional. Su trabajo fortalece el debate público,
promueve una cultura económica más informada y acerca temas
complejos a miles de lectores, televidentes, oyentes y usuarios
de plataformas digitales.
El Premio AIRD al Periodismo Industrial George Arzeno Brugal,
en su décimo séptima edición, se ha empeñado en destacar la
labor de tres profesionales que, con profesionalidad y
perseverancia, cuentan la cotidianidad y la historia de la industria
dominicana: sus desafíos, transformaciones, oportunidades y
avances.
Amigos, amigas, detrás de cada indicador económico relevante y
de cada proceso a favor de la industrialización del país, también
hay periodistas que investigan, contextualizan y explican el país
que estamos construyendo.
Hoy tenemos la satisfacción de reconocer a tres de ellos y sus
trabajos que son ejemplo de esa calidad y de esa tendencia a
fortalecer el periodismo como constructor de agendas
económicas, sociales y políticas. Felicitamos a los ganadores de
aird.org.do
ASOCIACIÓN DE INDUSTRIAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA, INC. (AIRD)
Av. Sarasota No. 20, Torre Empresarial AIRD, Piso No. 12, Ensanche La Julia, Santo Domingo, D.N. República Dominicana, Apartado Postal 10109
Tel. 809 472 0000 | Fax 809 472 0303 | Email info@aird.org.do | RNC 401000121
esta versión: Sergio Cid, de la Revista Forbes; Haydee Ramírez,
de la Revista Contacto, y Alex Jiménez, de Primicias.
Ustedes, junto a sus colegas, son una voz poderosa y aliados
fundamentales en la transformación de República Dominicana en
potencia industrial de la región.
Muchas gracias.