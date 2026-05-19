Palabras de Julio Virgilio Brache, presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) en la XVII entrega del Premio AIRD al Periodismo sobre la Industria Nacional George Arzeno Brugal Martes 19 de mayo, 2026

Muy buenos días a todos y bienvenidos. Para la Asociación de

Industrias de la República Dominicana es un honor contar con su

presencia en esta décimo séptima edición del Premio AIRD al

Periodismo Industrial George Arzeno Brugal, un espacio donde

reconocemos el compromiso, la dedicación y el valioso aporte de

los profesionales de la comunicación que contribuyen a acercar la

realidad económica e industrial a toda la sociedad dominicana.

La fotografía que hoy ofrece la manufactura dominicana —con

ventas superiores a RD$1.5 billones, más de 152 mil empleos

directos, presencia exportadora en 120 mercados y un aporte

equivalente al 21% de la recaudación interna— no es únicamente

un conjunto de cifras económicas. Es también el retrato de un

sector que sostiene cadenas productivas, impulsa innovación,

dinamiza comunidades y fortalece la estabilidad económica

nacional.

Sin embargo, detrás de cada dato relevante existe una labor

igualmente indispensable: la del periodismo económico industrial:

responsable, serio y comprometido con explicar la economía en

un lenguaje comprensible para la sociedad. En tiempos donde los

cambios globales, las tensiones comerciales, la inflación, la

energía o la competitividad impactan directamente la vida

cotidiana, el trabajo de los periodistas económicos adquiere un

valor estratégico para la democracia, la transparencia y la toma

de decisiones.

El periodismo económico no solo informa sobre indicadores,

mercados o empresas. También ayuda a interpretar tendencias,

alertar sobre riesgos, explicar políticas públicas y visibilizar el

impacto humano y social de la actividad productiva. Gracias a

reportajes, entrevistas, análisis y coberturas especializadas, la

ciudadanía puede comprender mejor cómo sectores como la

industria, las exportaciones, la agroindustria o las zonas francas

inciden en el empleo, el crecimiento y las oportunidades del país.

Por eso, reconocer a periodistas que se han destacado por su

rigor, profundidad analítica, capacidad investigativa y compromiso

con la información económica de calidad, constituye también una

forma de reconocer el valor de una prensa que contribuye al

desarrollo nacional. Su trabajo fortalece el debate público,

promueve una cultura económica más informada y acerca temas

complejos a miles de lectores, televidentes, oyentes y usuarios

de plataformas digitales.

El Premio AIRD al Periodismo Industrial George Arzeno Brugal,

en su décimo séptima edición, se ha empeñado en destacar la

labor de tres profesionales que, con profesionalidad y

perseverancia, cuentan la cotidianidad y la historia de la industria

dominicana: sus desafíos, transformaciones, oportunidades y

avances.

Amigos, amigas, detrás de cada indicador económico relevante y

de cada proceso a favor de la industrialización del país, también

hay periodistas que investigan, contextualizan y explican el país

que estamos construyendo.

Hoy tenemos la satisfacción de reconocer a tres de ellos y sus

trabajos que son ejemplo de esa calidad y de esa tendencia a

fortalecer el periodismo como constructor de agendas

económicas, sociales y políticas. Felicitamos a los ganadores de

aird.org.do

ASOCIACIÓN DE INDUSTRIAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA, INC. (AIRD)

Av. Sarasota No. 20, Torre Empresarial AIRD, Piso No. 12, Ensanche La Julia, Santo Domingo, D.N. República Dominicana, Apartado Postal 10109

Tel. 809 472 0000 | Fax 809 472 0303 | Email info@aird.org.do | RNC 401000121

esta versión: Sergio Cid, de la Revista Forbes; Haydee Ramírez,

de la Revista Contacto, y Alex Jiménez, de Primicias.

Ustedes, junto a sus colegas, son una voz poderosa y aliados

fundamentales en la transformación de República Dominicana en

potencia industrial de la región.

Muchas gracias.

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