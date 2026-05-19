Palabras de Lucia Amelia Cabral en nombre de la familia Brugal en entrega premio al Periodismo Económico George Arzeno Brugal 19 de mayo, 2026

La familia cada año asiste a esta valiosa premiación que pondera el

periodismo sobre la industria nacional.

(Lucía Amelia Cabral, Primicias, foto Domingo Gómez)

Como en otras dieciséis

ocasiones agradecemos ser invitados, ser aplauso de los

ganadores y tal vez hasta rostro de un tío muy querido. En fin, este

acto para nosotros tiene un sello emotivo.

A inicios del año 2009 inesperadamente George Arzeno Brugal

partió a su última morada. Hace mucho y hace poco, también.

Nació en 1925. Puertoplateño dos veces, por su padre Luis Arzeno

Heinsen y por su madre Lucia Brugal Pérez. Puerto Plata, su patria

chica, por cuyas aduanas entró el acordeón con pasaporte

transatlántico para ‘fiesta hoy y mañana gallos’ de nuestro

merengue típico. Puerto Plata domicilio de la empresa ronera

fundada por su abuelo materno Andrés Brugal Montane.

Ingeniero Civil por la Universidad de Santo Domingo, se trasladó a

Puerto Rico donde hizo estudios de postgrado en el Recinto

Universitario de Mayagüez.

En la vecina isla formó familia, ejerció su profesión, vivió unos

veinte años, sin regresar jamás al país. Fue un desafecto del

régimen trujillista, miembro de la clandestina Juventud Democrática.

El auto exilio fue, como para muchos, inevitable. Tiempo largo y

recio. En el corazón, la patria. Los pies en suelo ajeno y desde

lejos, los anhelos propios y colectivos en construcción.

Desmantelado el régimen, retorna en esos años de nuevos bríos

dominicanos, de iniciativas multiplicadoras. Regresó a los suyos, a

su país, pasó a ser un tío por descubrir. Sobrio, calmo, de buen

talante. Lector, deportista, amigo de sus amigos. Fiel a sus

compromisos, metódico y enfocado.

Dirigió Brugal Cia, hoy Casa Brugal, desde 1970, hasta una

mañana de febrero, 39 años después. Tuvo el privilegio de ser

anfitrión en la celebración de los 100 años de la empresa en 1988.

Presidió esta AIRD, presidió el Conep, presidió Educa, la Cámara

de Comercio y Producción de Santo Domingo, fue miembro de la

Junta

Monetaria, formó parte de diversas instituciones financieras, de

distintas empresas y de múltiples apoyos a las artes, al deporte y la

academia dominicana.

Mas lo que importa es poder recordarle como un ser mesurado,

coherente, un ciudadano de reglas claras, participativo. Su palabra

de caballero. Renegaba de subterfugios, tenía sentido de

colectividad. Abogado de la convivencia, de la libertad de

expresión. Defendía con reposada energía sus puntos de vista,

apostando al triunfo de la esperanza y la justicia.

Desde siempre, un convencido que el capital humano es clave en

los procesos productivos, que la inversión en educación es

innegociable, que hay que cuidar nuestra inserción en los

competitivos mercados internacionales.

George Arzeno Brugal hizo proclama que el desarrollo es un

ejercicio de responsabilidad, incompatible con aires de frustración.

Esta amilana. Nos aleja de la meta.

Las dificultades del camino, toca superarlas. No impiden llegar al

destino. Asunto de convicción. Asunto de compromiso.

LAC

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