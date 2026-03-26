República Dominicana ratifica el Acuerdo BBNJ y reafirma su compromiso con la protección de la diversidad marina en alta mar

Nueva York, Estados Unidos. República Dominicana depositó el instrumento de ratificación del Acuerdo sobre la Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica Marina de las Zonas Situadas Fuera de la Jurisdicción Nacional (BBNJ), convirtiéndose en el Estado número 87 en depositar su instrumento de ratificación.

El embajador Wellington Bencosme, representante permanente de República Dominicana ante la ONU, realizó el depósito del instrumento ante la Sección de Tratados de la Oficina de Asuntos Legales de la ONU, en compañía de Domingo Melenciano, director de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de MIREX, y Max E. Brea, primer secretario de la Misión dominicana ante este organismo.

Con este importante paso, el país reafirma su compromiso con el multilateralismo, la protección de los océanos y el fortalecimiento del derecho internacional.

Como Estado insular del Caribe, República Dominicana reconoce el papel fundamental que desempeñan los océanos en su desarrollo sostenible, su seguridad alimentaria, su economía y su identidad cultural. En este contexto, la ratificación del Acuerdo BBNJ responde a la convicción de que la protección de la diversidad marina es una responsabilidad compartida que requiere acción colectiva y cooperación internacional efectiva.

El Gobierno dominicano destacó que este instrumento contribuirá a fortalecer la gobernanza de los océanos, promover la investigación científica, facilitar la creación de áreas marinas protegidas en alta mar y fomentar la creación de capacidades y la transferencia de tecnología marina, en particular para los países en desarrollo.

Asimismo, República Dominicana reiteró su apoyo a que el Acuerdo sea implementado de manera equitativa, reconociendo las circunstancias especiales de los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (PEID), y continuará participando activamente en los trabajos preparatorios hacia la primera Conferencia de las Partes (COP1).

Con esta ratificación, el país se suma a la creciente comunidad internacional que impulsa la efectiva implementación del Acuerdo.

Sobre el Acuerdo

Este Tratado es el primer acuerdo internacional jurídicamente vinculante que protege la vida marina en alta mar, que abarca dos tercios de los océanos del mundo y desempeña un papel fundamental para garantizar un planeta saludable. Proporciona nuevas herramientas para frenar la pérdida de biodiversidad y la degradación oceánica mediante la creación de áreas marinas protegidas (AMP) en aguas internacionales y la realización de evaluaciones de impacto ambiental de las actividades humanas planificadas.

Asimismo, impulsará la equidad para los países en desarrollo mediante el aumento del acceso al conocimiento y la tecnología, el fortalecimiento de las capacidades y la garantía del acceso igualitario y la distribución equitativa de los beneficios de los recursos genéticos marinos.

El presidente Luis Abinader firmó el Acuerdo de BBNJ el 20 de septiembre de 2023 al margen del 78 período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

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