Reabren paso peatonal puente George Washington; cientos de dominicanos se beneficiarán

NUEVA YORK.- El sendero peatonal sur del emblemático puente colgante George Washington, que conecta el Alto Manhattan con Fort Lee, Nueva Jersey, reabrió al público la semana pasada tras permanecer cerrado durante tres años, informó la Autoridad Portuaria.

El paso, de 2.4 kilómetros, es utilizado a diario por cientos de dominicanos para ejercitarse. Las mejoras incluyen nueva iluminación, cámaras de seguridad, teléfonos de asistencia en casos de crisis, vallas de protección de 11 pies de altura y plataformas de observación.

Las obras también incluyeron el reemplazo de los 592 cables de suspensión del puente. Los peatones pueden cruzar y disfrutar de las vistas.

El sendero sur cierra por mantenimiento nocturno de 12:01 a 4:45 de la madrugada los lunes y jueves, mientras que el norte cierra en el mismo horario los martes y viernes.

Durante esos períodos, peatones y ciclistas serán dirigidos al sendero que permanezca habilitado para uso compartido, lo que permitirá mantener abierto el cruce.

El puente George Washington tiene 1,450 metros de longitud y 184 metros de altura, con ocho carriles en el nivel superior y seis en el inferior.

Por sus instalaciones circulan cerca de 300,000 vehículos al día, lo que lo convierte en el puente para vehículos de motor más transitado del mundo.

Ahora, con ambas pasarelas reabiertas, peatones y ciclistas pueden disfrutar de sus propios caminos a su propio ritmo, declaró Kathryn García, directora ejecutiva de la Autoridad Portuaria.

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