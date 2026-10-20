Dominicanos en NY felicitan a Iván Gatón por distinciones en Europa y reconocer su aporte intelectual

NUEVA YORK.- Personalidades e instituciones de la comunidad dominicana en esta ciudad felicitan al académico Iván Gatón por su incorporación al Comité Científico de la Fundación Croce Reale, de Turín, Italia, y su nombramiento como embajador transatlántico del Premio «Isabel I de Castilla», en Granada, España.

Las felicitaciones expresadas desde NY tienen como antecedente un vínculo construido durante años entre el profesor y distintos sectores de la diáspora dominicana, ante los cuales ha impartido múltiples conferencias.

Esa cercanía otorga un significado especial al reconocimiento: se celebra la proyección internacional de un intelectual cuya labor también ha tenido espacio entre sus connacionales en esta ciudad.

En un documento, los quisqueyanos destacaron la valoración que merece Gatón por su trayectoria académica y la amplitud de sus conocimientos. Sus intervenciones ante la comunidad constituyen el punto de encuentro entre esa labor intelectual y un público dominicano que mantiene interés en la historia, la cultura y los acontecimientos internacionales.

Desde esa perspectiva, las distinciones recibidas en Europa ofrecen una ocasión para reconocer también su disposición a compartir conocimientos con la diáspora. El homenaje desde NY reúne así dos dimensiones de su trayectoria: su participación en espacios académicos internacionales y su relación con la comunidad dominicana en el exterior.

La Fundación Croce Reale, a cuyo Comité Científico se incorpora Gatón, está dedicada a la promoción de los valores, la cultura y la identidad histórica, con especial énfasis en el legado tradicional e hispano-italiano.

Asimismo, fomenta la difusión de la historia, la preservación del patrimonio y las relaciones institucionales y culturales entre Europa y América.

A esta incorporación se suma su designación como embajador transatlántico del Premio «Isabel I de Castilla», una distinción vinculada al ámbito cultural que añade otra dimensión a su presencia en escenarios europeos.

Gatón recibió ambos reconocimientos bajo los auspicios de la Academia di San Pietro, desde su sede en Granada, donde pronunció la conferencia «Isabel la Católica, precursora de la modernidad», ante una concurrida asistencia en el Colegio Mayor Cisneros.

Durante su exposición, el académico presentó su interpretación del papel histórico de la soberana española, a quien describió como una precursora de la modernidad por su visión política, su sentido de Estado y su impulso a las artes y las letras.

También abordó su participación en los acontecimientos que marcaron las relaciones entre las dos orillas del Atlántico.

El reconocimiento expresado desde NY pone de relieve la importancia de mantener el intercambio entre los intelectuales dominicanos y sus comunidades en el exterior. En el caso de Gatón, las felicitaciones por sus distinciones europeas se acompañan del aprecio de compatriotas que han tenido la oportunidad de escuchar sus exposiciones y conocer de cerca su labor como conferenciante.

Entre los firmantes figuran Ramón Tallaj Jr., de la Fundación SOMOS; Ray Andujar, director de Cultura en NY; José Acosta, escritor; la entidad Prensa & Comunidad Hispana (PreCoHis); Fernando Aquino, catedrático universitario; los analistas políticos Julio C. Malone y José Sierra; Cristina Contreras, directora del Hospital Lincoln en El Bronx; Miguel Acosta y Roberto Rojas, empresarios.

Asimismo, Frank Cortorreal, exembajador Alterno ante la ONU; Geraldo Rosario y Jacqueline Guilamo, seguidores del expresidente Leonel Fernández; George Rodríguez, director Canal América; William Jiménez, periodista; Rafael Borges, profesor del Sistema de Educación-NYC; y Rahyam Mercedes, estudiante; y Radhames Rodríguerz, presidente de la Asociación de Bodegueros Unidos de América (UBA), entre otros.

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