Primicias octubre 2026, Temas Económicos y Bancarios RD y el Mundo

Por Alex Jiménez

Director de Primicias

Los éxitos operativos del INFOTEP en sus cuarenta y seis años de existencia, el Banco Popular, según la revista Summa, es la empresa dominicana con mejor reputación corporativa, según la revista Summa, ocupando nuevamente el primer lugar entre las 25 empresas dominicanas más reputadas; las quejas de las amas de casa por el poco rendimiento del dinero, las promesas del gobierno para la creación de un fondo de protección al sector arrocero, alzas en los precios del petróleo, el rechazo a los incrementos en los precios de las cervezas, la unión de La Nacional al We Finance CODE para impulsar el acceso al financiamiento de mipymes lideradas por mujeres, las viviendas que reclaman personas afectadas por una explosión de una tubería de CORAASAN en Sabana Iglesias, en Santiago de los Caballeros; la cooperación económica abordada en Washington por el canciller Victor Ito Bisonó y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio; el frente que tiene el gobierno con los arroceros por la eliminación de un decreto presidencial, rechazando medidas anunciadas en un encuentro en el Palacio Nacional, las sanciones de Estados Unidos al Banco Internacional de Comercio de Cuba, atribuyéndole vinculos con una entidad iraní, se destacan entre los Temas Económicos y Bancarios en República Dominicana y el mundo.

El aumento en los precios de los productos de la canasta básica, el reconocimiento de la FAO al presidente Luis Abinader en Roma, el incremento de alrededor de US$ 9 mil millones en la deuda pública un año, incrementándose a US$ 69, 427 millones; protestas en Francia, una parálisis en el presupuesto; la insatisfaccion de los arroceros con el gobierno, el congelamiento en los precios de la gasolina premium, de la regular, del gasoil óptimo y regular, como el incremento del costo de otros cuatro, la entrega de 836 apartamentos en la Ciudad Real Ecológica, Daniel Toribio, economista, analizando la reducción de la inflación en una centésima, los arroceros acusando al gobierno de venderles sueños, son otros temas.

El incremento de hasta RD$ 9.23 el galónn de avtur, kerosene y fuel oil, el presidente ejecutivo de Banreservas, Leonardo Aguillera, resaltando los aportes del industrial Hétor Rizek, a quien definió como un hombre de trabajo y de firmes convicciones; la firma de un acuerdo del país en California sobre la industria de semiconductores; tres personas acusadas por estafas y delitos cibernéticos, los arroceros reclamando al gobierno reabrir las exportaciones hacia Haití y restablecer los préstamos FIDE por los retos del DR-CAFTA, el presidente Luis Abinader instando a los italianos a invertir en el país, asaltos en La Caleta y en Hato Mayor, la renegociacion del DR-Cafta reclamada en México por el ex presidente Leonel Fernández, suman otra temática económica y bancaria.

BANCO SANTA CRUZ FORTALECE APOYO A LAS PYMES

La propuesta les ofrece a las pymes soluciones integrales incluyendo tasas preferenciales, acceso a formación especializada y asesoría empresarial.

Con el objetivo de impulsar el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas (pymes) del país, el Banco Santa Cruz anunció su Temporada de Negocios 2026, una iniciativa que ofrece soluciones integrales, combinando acceso al crédito, asesoría especializada y acompañamiento comercial para impulsar el crecimiento sostenible del sector.

En esta versión, la entidad bancaria brinda una oferta alineada con las necesidades clave de este segmento empresarial, incluyendo tasas preferenciales, acceso a formación especializada y asesorías empresariales.

Luis Miguel Heyaime, vicepresidente Pyme y Mi Negocio, dijo que una vez más el Banco Santa Cruz reafirma su compromiso de caminar de la mano con un sector clave para la economía dominicana. “Este programa está orientado a brindar condiciones especiales, para clientes actuales y nuevos y se apega a nuestra visión de impulsar el desarrollo del país”.

Heyaime apuntó que: “En esta ocasión seguimos brindando grandes beneficios como préstamos comerciales con tasas preferenciales, leasing para vehículos y equipos especializados, condiciones especiales en préstamos de vehículos, entre otros beneficios”.

BANCO POPULAR

El Banco Popular Dominicano alcanzó por segundo año consecutivo el primer lugar entre las 25 empresas con mejor reputación corporativa de la República Dominicana, de acuerdo con la clasificación de 2026 publicada por la revista regional de negocios Summa en su especial “Empresas con Mejor Reputación Corporativa”.

Los resultados de 2026 responden a un sondeo propio realizado por la revista, realizado entre el 4 de mayo y el 6 de julio, en el que participaron 2,000 altos ejecutivos de la región, entre ellos directores ejecutivos, presidentes, gerentes generales, gerentes financieros y gerentes de mercadeo.

A cada participante se le pidió valorar aspectos determinantes para la reputación de sus organizaciones y nominar a las tres empresas de su país que considerara como los principales referentes en esta materia. La revista elaboró las clasificaciones de cada mercado con base en el nivel de participación y el número de menciones recibidas.

LA NACIONAL SE UNE AL WE FINANCE

La Nacional se unió al We Finance Code para impulsar el acceso al

financiamiento de MIPYMES lideradas por mujeres

Con su adhesión a esta iniciativa de BID Invest la entidad financiera avanza en su compromiso de promover y

generar mayores oportunidades para las mujeres empresarias.

La Nacional formalizó su adhesión al We Finance Code (Código

de Financiamiento para Mujeres que Lideran PYMES), una iniciativa de BID Invest, miembro del Grupo Banco

Interamericano de Desarrollo (Grupo BID) que busca ampliar el acceso al financiamiento de las micro,

pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) lideradas por mujeres, mediante el uso estratégico de datos, el

fortalecimiento de alianzas y el desarrollo de soluciones financieras adaptadas a sus necesidades.

Por parte del BID Invest suscribieron el acuerdo Eric Parrado, gerente de regiones de BID Invest; y Nathalie

Alvarado, representante del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo en la República Dominicana; y por La

Nacional, Gustavo Zuluaga Alam, vicepresidente ejecutivo de la entidad, como parte del compromiso de la

institución con la inclusión financiera y el desarrollo de las mujeres empresarias.

El We Finance Code promueve la articulación de instituciones financieras, reguladores, asociaciones

empresariales, inversionistas y organismos de desarrollo para identificar brechas, mejorar la disponibilidad y

el uso de datos desagregados por género y movilizar recursos que contribuyan al crecimiento y

fortalecimiento de los negocios liderados por mujeres.

Actualmente, la iniciativa se implementa en más de 30 países. En República Dominicana, el piloto fue lanzado

en 2023 con la participación de 12 instituciones del sector financiero. Para La Nacional, esta adhesión

representa un nuevo hito en su compromiso con la inclusión financiera y con la generación de oportunidades

para las personas y los sectores productivos del país.

46 AÑOS DE TRAYECTORIA OPERATIVA DEL INFOTEP

Al conmemorar 46 años de trayectoria operativa, el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) destaca el valor del modelo tripartito que rige su organización, basado en la participación del Estado, los empleadores y los trabajadores en la orientación de sus políticas de formación y en la respuesta a las necesidades del mercado laboral.

La directora general, Maira Morla Pineda, destacó que el diálogo entre estos tres sectores es fundamental para mantener una visión compartida del desarrollo nacional, preservar la continuidad institucional y asegurar que la formación técnico profesional responda a las necesidades de las empresas y genere oportunidades de crecimiento para la población.

“En ese escenario, el diálogo tripartito permite identificar necesidades, construir consensos y orientar la formación hacia los desafíos actuales del empleo”, afirmó.

Morla Pineda destacó que, a lo largo de sus 46 años de trayectoria, el INFOTEP ha consolidado un modelo de cooperación entre el Estado, los empleadores y los trabajadores que permite orientar la formación técnico profesional hacia las necesidades reales del país, contribuir a la productividad de las empresas y ampliar las oportunidades de desarrollo para la población dominicana.

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