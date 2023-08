Renta fija o variable entre las opciones para invertir

Ahora que César Iglesias, empresa centenaria de República Dominicana, se convertirá en la primera en emitir acciones abiertas de renta variable para que el público en general tenga la oportunidad de invertir como accionista con la opción de obtener ganancias, es oportuno hablar sobre las áreas donde alguien con un buen ahorro en pesos o en dólares puede buscar rentabilidad.

Hasta ahora, las principales opciones de inversión financiera en el país son las de renta fija. Usted va a un banco o a un puesto de bolsa e invierte en un certificado de inversión o en un bono de deuda de Hacienda o del Banco Central, así como de alguna empresa que haya emitido bonos.

Si en bono es de un millón de pesos, a un plazo de tres años y con una tasa de rendimiento anual de 10%, entonces usted recibirá una renta o ganancia de 100 mil pesos cada año, menos el 10% de impuesto a los intereses, y seguirá siendo dueño del bono por el mismo valor de un millón de pesos, cuyo dinero le será devuelto al término del plazo.

En cambio, si usted invierte en un bono de renta variable, puede que le ofrezcan una tasa de 10% anual, pero que en el transcurso de los tres años (asumiendo el mismo caso) la tasa puede subir o bajar en niveles de renta distintos al inicialmente establecido, de acuerdo con la variabilidad de la tasa y las condiciones de la inversión. Al término del plazo, su millón de pesos le sería devuelto completo.

Pero si su inversión es en acciones abiertas de una empresa, entonces usted está aportando un dinero para adquirir una parte de la propiedad de la empresa. Por ejemplo, suponga que una empresa vale 10 millones de pesos y decide vender el 10% de sus acciones, eso es un valor de un millón de pesos. Si usted invierte su millón de pesos en el 10% de acciones de la empresa, entonces usted es accionista con una participación de la décima parte.

En caso de que la empresa obtenga ganancias netas (después de impuestos) por el equivalente al 15% del valor de la empresa, es decir, 1.5 millones, entonces, como usted es dueño del 10%, usted se habrá ganado 150,000 pesos ese año, es decir el equivalente al 15% de su inversión.

Pero si la empresa solo se gana el 5% de su valor, entonces usted solo recibiría una renta de 50,000 por su inversión. Si la empresa no gana nada ese año, entonces usted tampoco recibe nada. Si la empresa pierde dinero ese año, entonces usted también habrá perdido parte del valor invertido.

La buena noticia es que, posiblemente las empresa que incursionen en emisión de acciones en República Dominicana, son de buena solvencia y con ganancias históricas por encima del promedio del rendimiento del sector financiero y de los bonos de hacienda y del Banco Central.

La mala noticia es que su inversión no le será devuelta, pues usted no ha comprado un bono a plazo, sino acciones de la empresa, es decir, una parte de esta. Además, si la empresa decide, por mayoría de votos, hacer alguna inversión de ganancias, entonces usted tendría que aportar la misma proporción de su participación accionaria en la inversión en cuestión, porque si no invierte igual, su participación accionaria se reduciría. Es decir, puede que usted sea dueño del 10% de la empresa con el millón de pesos que invirtió, pero en caso de que haya que hacer una inversión adicional, por ejemplo, para aumentar el tamaño o valor de la empresa en un 20%, a usted le tocaría a portar al menos 200,000 pesos de capital para mantener su participación accionaria de 10%.

Si no hace la inversión, entonces, su participación accionaria puede bajar a un 8% o menos, lo cual implicaría también una reducción de su rentabilidad anual.

A eso se agrega que si usted desea recuperar su dinero invertido en acciones o su dinero invertido en bonos antes de vencimiento del plazo acordado, para ambos casos, tendría que ir al llamado “mercado secundario”, a ofrecer su activo el cual puede vender más caro o más barato de su valor si ha habido una reducción o aumento del valor de la empresa o del rendimiento del bono.

En resumidas cuentas: invertir es bueno, pero hay que tomar en cuenta los riesgos.