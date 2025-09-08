- Publicidad -
REFLEXIONES ARTICULO DE GUIDO

PRIMICIAS DIGITAL8 de septiembre de 2025
MIGUEL PINEDA LOPEZ

pinedalopezmiguel@gmail.com

 

El Dr. Guido Gómez Mazara antes y después de ocupar la presidencia del Indotel ha escrito varios artículos en su muy leída columna del periódico Hoy, su ultima entrega titulado “La industria de la opinión”, que nos conducen a serias preocupaciones sobre la vorágine de un fenómeno mediático que le sale muy caro al Estado y al país en sentido general.

Reproducimos algunas de sus valientes, sinceras afirmaciones y preocupaciones: “Las plumas cercanas al poder se transformaron en personajes opulentos, tutumpotes de la llamada lotería publicitaria”.

En mayor o en menor medida todos los medios somos responsables y ello nos recuerda una popular radionovela de la década del 60 titulada los hombres son los culpables.

Como ciertamente asegura Guido los parámetros de eficiencia de un funcionario público, a todos los niveles agregamos nosotros, depende del presupuesto de relaciones públicas que reparte una dependencia oficial con tales prácticas.

Contestes con esas verdades, los que pertenecemos a la vieja escuela, que abrazamos causas ideológicas con compromisos sociales, sin dejar de subsistir, coincidimos en gran parte con las preocupaciones de Guido, que constituyen un atentado contra la sana democracia.

