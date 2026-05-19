Reconocen a periodistas en la XVII edición del Premio AIRD al Periodismo sobre la Industria Nacional

La Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) celebró la XVII edición del Premio AIRD al Periodismo sobre la Industria Nacional George Arzeno Brugal, reconociendo la labor de periodistas que, desde distintos medios de comunicación, contribuyen a fortalecer el debate público sobre los desafíos, oportunidades y transformaciones de la economía y la industria dominicana.

Durante el acto, el presidente de la AIRD, Julio Virgilio Brache, destacó que la manufactura dominicana representa hoy uno de los pilares estratégicos de la economía nacional, con ventas superiores a RD$1.5 billones, más de 152 mil empleos directos, presencia exportadora en 120 mercados y un aporte equivalente al 21% de la recaudación interna del país.

Señaló que detrás de cada cifra relevante también existe una labor indispensable: la del periodismo económico responsable y comprometido con explicar a la sociedad los procesos que impactan el desarrollo productivo nacional. Brache afirmó que el periodismo económico desempeña un rol fundamental al interpretar tendencias, explicar políticas públicas y acercar temas complejos a la ciudadanía, contribuyendo así a una cultura económica más informada y a una mejor comprensión del impacto de sectores como la industria, las exportaciones, la agroindustria y las zonas francas en el crecimiento del país.

De su lado, el vicepresidente ejecutivo de la AIRD, Mario Pujols, indicó que, en el marco del 64 aniversario de la AIRD, el gremio ha venido abordando temas vinculados con la sostenibilidad, la competitividad, la innovación, el capital humano y la formación técnica, elementos fundamentales para construir una economía más moderna y un entorno empresarial más competitivo.

Pujols resaltó que, en ese contexto, el periodismo económico cumple una función esencial como puente para promover análisis y comprensión sobre los retos y oportunidades que enfrenta el ecosistema de manufactura local.

Señaló que reconocer a periodistas destacados también significa valorar a profesionales que ayudan a colocar en el centro de la conversación nacional temas relevantes para el desarrollo sostenible y la competitividad del país.

Asimismo, afirmó que la prensa y los medios de comunicación son aliados estratégicos para visibilizar los aportes, desafíos y oportunidades de una industria comprometida con el desarrollo nacional.

En representación de la familia Brugal, Lucía Amelia Cabral destacó el profundo valor humano y simbólico de este reconocimiento, al recordar la trayectoria de George Arzeno Brugal como un hombre comprometido con el desarrollo institucional, la libertad de expresión y el fortalecimiento de la sociedad dominicana.

Definió al empresario como un ciudadano “de reglas claras”, defensor de la convivencia y convencido de que el capital humano y la educación son elementos esenciales para el desarrollo productivo y la inserción competitiva del país en los mercados internacionales.

Cabral recordó además que George Arzeno Brugal presidió instituciones como la AIRD, el CONEP, EDUCA y la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, manteniendo siempre una visión de compromiso colectivo y confianza en la capacidad del país para superar dificultades y avanzar hacia el desarrollo.

“El desarrollo es un ejercicio de responsabilidad”, expresó. Ganadores En la categoría Investigación fue reconocida Haydée Ramírez por su trabajo “Sargazo como oportunidad para transformar una crisis en industrias”, publicado en la Revista Contacto.

En la categoría Serie Periodística resultó ganador Alex Jiménez por los trabajos “Industria sostenible: Mujeres RD ganan presencia en industrialización”; “Línea Noroeste: región que apuesta por los emprendimientos”; “Industria comunitaria sostenible” y “Agroindustria y Economía”, publicados en el periódico Primicias.

Mientras que en la categoría Diarismo fue reconocido Sergio Cid por el trabajo “La IA reconfigura la eficiencia industrial”, publicado en la Revista Forbes Dominicana.

La AIRD informó que la dotación económica del premio asciende a RD$500,000 por categoría y anunció que próximamente dará a conocer cambios en las bases del certamen, con el objetivo de continuar fortaleciendo este reconocimiento al periodismo económico e industrial en la República Dominicana.

Los miembros del Consejo del premio, que fungió como jurado, lo integraron Odile Camilo, Rolando Guzmán, Fabio Herrera Roa, Carlos Despradel, Elena Viyella, Roberto Herrera y José del Castillo Pichardo.

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