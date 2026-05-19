Presidente del Senado recibe antorcha de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026

SANTO DOMINGO.– En un ambiente festivo y rebosado de orgullo patrio, el presidente del Senado y de la Asamblea Nacional, Ricardo de los Santos, recibió la antorcha de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

El recibimiento del símbolo deportivo se llevó a cabo en la explanada frontal del Palacio congresual, en una ceremonia donde estuvieron Alfredo Pacheco, presidente de la Camara de Diputados, representantes de otras instituciones que conforman los poderes extra-poderes del Estado y personal del Congreso Nacional.

En su discurso, el presidente del Senado, afirmó que la celebración de los XXV Juegos Centro Americanos y del Caribe 2026, constituye una ocasión histórica en la cual los dominicanos tienen el compromiso de unirse para dar apoyo total al evento, y demostrar que la República Dominicana es un país pequeño, pero con una gran capacidad de organización.

“Con el recibimiento de esta antorcha hacemos un compromiso de nación; porque los juegos no se van a medir por las medallas alcanzadas, sino por la capacidad de organización que se pueda demostrar”, dijo el representante de Sánchez Ramírez.

En tanto que, José Monegro, presidente del Comité Organizador de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, indicó que el paso de la antorcha de fuego por el Congreso Nacional, forma parte de la ruta Wiche García Saleta, la cual busca promover la disciplina, la honestidad, la solidaridad y la perseverancia. “Cuatro valores que son impulsados desde los poderes públicos, y los órganos institucionales, para fomentar el desarrollo de los pueblos y con los cuales hemos logrado construir la nación que tenemos”, expresó.

En la actividad, también habló Luis Mejia Oviedo, presidente de Centro Caribe Sports, quien destacó que el respaldo del Poder Legislativo y otras instituciones del Estado, dan plena garantía de que el país saldrá exitoso con el montaje del evento internacional.

Los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, serán celebrados en el país desde el 24 de julio hasta el 8 de agosto, y contarán con un programa oficial compuesto por 40 deportes en 56 disciplinas, en las cuales participarán 6,000 atletas de unos 37 países.

La antorcha llegó al Congreso Nacional a ritmo de merengue, y fue entregada a las autoridades del Poder Legislativo, por Colí, la mascota oficial de los juegos, la cual representa al Brarrancolí, ave endémica de la isla Española.

En el acto estuvieron, además, Napoleón Estévez Lavandier, presidente del Tribunal Constitucional; Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo, presidente del Tribunal Superior Electoral; y Emma Polanco, presidenta de la Camara de Cuentas.

También los senadores Franklin Romero, Antonio Marte, Odalis Rodríguez, Dagoberto Rodríguez Adames, María Mercedes Ortiz, Manuel María Rodríguez, Lía Díaz de Díaz, Aracelis Villanueva, Pedro Tineo y Augusto Velazquez.

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