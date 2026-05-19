Melanio Paredes: “El Gobierno luce desgastado y el partido oficial va en caída”

Santo Domingo. – El exministro de Educación y dirigente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Melanio Paredes, afirmó que el actual gobierno “luce desgastado, luce impopular” y que el partido oficial atraviesa una caída significativa en el respaldo ciudadano.

Entrevistado en el programa Toque Final, que conduce el periodista Julio Martínez Pozo y se transmite por Antena 7, Paredes consideró que existe una contradicción evidente entre la percepción negativa sobre la economía y los niveles de aprobación presidencial.

“El 63% de la población desaprueba la gestión económica del gobierno, considerando que es muy mala en un 22% y mala en un 40.9%”, indicó el profesor al referirse a los resultados arrojados por la reciente encuesta Gallup.

El exministro de Educación calificó de “absurdo” que, si la mayoría percibe la economía en mala situación y el presidente es quien conduce el país, este mantenga una aprobación superior al 50%.

“Evidentemente que ahí hubo una actitud generosa de la encuestadora frente al presidente de la República”, expresó, tras precisar que en la encuesta el Partido Revolucionario Moderno (PRM) marca un 31%, reflejando un descenso en su respaldo.

A su juicio, esa pérdida no se traduce en un crecimiento proporcional de los partidos de oposición, que individualmente se mantienen por debajo del voto indeciso.

Consideró, además, que realizar una medición electoral a dos años de los comicios no es lo más adecuado, debido al alto porcentaje de indecisos que, explicó, “irá tomando color” con el paso del tiempo.

No obstante, insistió en que lo que sí se percibe con claridad es “la caída estrepitosa del partido de gobierno”.

En cuanto al PLD, aseguró que la organización ha mostrado un fortalecimiento, al duplicar, según indicó, la votación alcanzada en las elecciones de 2024.

Agregó que el voto indeciso podría inclinarse a favor del partido morado en los próximos meses.

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