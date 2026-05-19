Cámara de Diputados aprueba Acuerdos con Guinea Ecuatorial y la República de Seychelles sobre visado y servicios aéreos

SANTO DOMINGO.- La Cámara de Diputados aprobó este martes, en única discusión, un Acuerdo suscrito entre el Gobierno de la República Dominicana y el Gobierno de la República de Guinea Ecuatorial sobre la supresión recíproca de visados para titulares de pasaportes diplomáticos, oficiales y de servicio, suscrito el 26 de septiembre de 2024, en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América.

Según la parte dispositiva del Convenio el objetivo es que los nacionales del Estado de cualquiera de las partes, que posean un pasaporte diplomático, oficial y de servicio, estarán exentos del requisito de visado para entrar, transitar y permanecer en el territorio del Estado de la otra parte por un período que no exceda de noventa días durante cualquier período de ciento ochenta días siguientes a la fecha de su primera entrada, siempre que no se dediquen a una actividad lucrativa, incluida el empleo o cualquier otra forma de actividad privada remunerada en el territorio del Estado de la otra parte.

“Que las Partes han convenido que cualquier disputa que surja de la interpretación o implementación de este Acuerdo se resolverá a través de canales diplomáticos. De igual manera, cualquiera de las Partes podrá solicitar por escrito, a través de la vía diplomática, enmiendas al presente Acuerdo; así como cualquier enmienda acordada por las Partes entrará en vigor como se describe en el Artículo 11 del presente Acuerdo. En ese sentido, las Partes podrán suspender temporalmente, en parte o totalidad, la implementación de este Acuerdo por razones de seguridad nacional, orden público o salud pública. Tal suspensión entrará en vigor inmediatamente después de que la otra Parte reciba la notificación a través de canales diplomáticos”, expresa además.

Asimismo, aprobaron la resolución aprobatoria del Acuerdo de Servicios Aéreos entre el Gobierno de la República de Seychelles y el Gobierno de República Dominicana, firmado en Aqaba, Reino de Jordania, el 3 de diciembre de 2019, y el protocolo de Enmienda para modificar el Acuerdo de Servicios Aéreos, firmado el 5 de diciembre de 2023.

Con el Pacto, las partes buscan ampliar las relaciones aéreas comerciales entre la República de Seychelles y la República Dominicana, a fin de fomentar el desarrollo del transporte aéreo y extender la conectividad del país a otros destinos.

También, los diputados aprobaron un grupo de resoluciones mediante las cuales solicitan al Poder Ejecutivo la creación de una extensión de la UASD en San José de Ocoa, el saneamiento del Río Higuamo, San Pedro de Macorís, la construcción de una planta de aguas residuales de San Rafael del Yuma, La Altagracia, la declaratoria de estado de emergencia del Río Nizao, instalación de dos oficinas de pasaportes en Baní y Cotuí y la construcción de un proyecto habitacional en Maimón, de Monseñor Nouel, entre otras.

Previo al inicio de los trabajos legislativos, el hemiciclo rindió un minuto de silencio a la memoria de todas las mujeres que lamentablemente han sido víctimas de feminicidios en lo que va del presente año, así como por el fallecimiento del exdiputado y exalcalde por el municipio Gaspar Hernández, provincia Espaillat, José Manuel Ortega (Yany).

La próxima sesión de la Cámara de Diputados quedó convocada para mañana miércoles, a las 10:00 de la mañana.

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