Equipo Nacional de Salud de Francisco Javier advierte sobre aspectos negativos en nuevo Código Penal

El Equipo Nacional de Salud de Francisco Javier advirtió que la entrega en vigencia del nuevo Código Penal el próximo mes de agosto podría afectar el ejercicio de la medicina en el país.

Mediante un comunicado de prensa, los reconocidos médicos Enriquillo Matos, Joselyn Sánchez, Luz Herrera y Rafael Jáquez, observan que la legislación genera preocupación, inseguridad jurídica y un ambiente de presión constante sobre quienes diariamente trabajan por preservar la vida y la salud de la población.

“Diversos sectores médicos y jurídicos han advertido que algunos aspectos contenidos en esta nueva normativa podrían impactar de manera directa el ejercicio de la medicina en la República Dominicana.

Resulta igualmente preocupante que amplios sectores del cuerpo médico nacional no hayan tenido una participación suficientemente representativa en las discusiones públicas de una legislación que toca directamente el acto médico y sus implicaciones legales”, señalan.

Precisan que defender al médico también es hacerlo en favor de cada ciudadano a recibir atención de salud segura, humana y oportuna.

Refieren que los médicos no pueden ser colocados bajo una percepción automática de culpabilidad ni tratados como potenciales criminales por ejercer una profesión compleja, humana y de alto riesgo.

La práctica médica exige decisiones urgentes, escenarios críticos y actuaciones, agregan, donde muchas veces intervienen factores biológicos impredecibles y condiciones ajenas a la voluntad del profesional de la salud.

Aunque el nuevo Código Penal Dominicano legislación fue promulgada el 3 de agosto de 2025, su aplicación fue diferida mediante un período de vacatio legis de un año, por lo que comenzará a implementarse formalmente el próximo 6 del año en curso.

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