Palabras de Mario Pujols, vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) en la XVII entrega del Premio AIRD al Periodismo sobre la Industria Nacional George Arzeno Brugal Martes 19 de mayo, 2026
(Saludos)
La industria dominicana enfrenta hoy importantes desafíos
que ponen a prueba su capacidad de adaptación,
crecimiento y liderazgo, pero también abren la puerta a
grandes oportunidades de transformación.
Conscientes del papel estratégico que desempeña el sector
industrial en el desarrollo sostenible de la nación, hace
unos días aprovechamos el escenario del 64 aniversario de
la AIRD para abordar diversos aspectos que impactan
directamente la sostenibilidad y competitividad de las
empresas. Estos aspectos representan retos complejos
para la industria, pero también oportunidades valiosas para
fortalecer el tejido productivo nacional, impulsar una
economía más justa y moderna y construir un entorno
empresarial más competitivo.
En ese contexto, el periodismo económico tiene un rol
esencial como puente para promover análisis, comprensión
y colocar estos temas en el centro de la conversación
nacional. Gracias a su trabajo constante y especializado, la
sociedad puede comprender mejor los retos y las
oportunidades que enfrentamos todos aquellos que
formamos parte del ecosistema de la manufactura local en
el país.
Por eso, reconocer, en esta XVII edición del Premio George
Arzeno Brugal al Periodismo Industrial, a periodistas
destacados es también reconocer a profesionales que
contribuyen a fortalecer el debate público de los temas que
afectan al sector industrial. Los temas relevantes fueron el
de la sostenibilidad, la innovación, el capital humano y la
formación técnica.
Los miembros del Consejo del premio fueron Odile Camilo,
Rolando Guzmán, Fabio Herrera Roa, Carlos Despradel,
Elena Viyella, Roberto Herrera y José del Castillo Pichardo.
En la categoría Investigación fue declarada como
ganadora Haydee Ramírez, con su trabajo: "Sargazo como
oportunidad para transformar una crisis en industrias",
publicado en la Revista Contacto.
En la categoría “Serie Periodísticas”, resultó ganador
Alex Jiménez con sus trabajos: "Industria sostenible:
Mujeres RD ganan presencia en industrialización"; "Línea
Noroeste: región que apuesta por los emprendimientos";
"Industria comunitaria sostenible" y "Agroindustria y
Economía", publicados en el periódico Primicias.
Finalmente, en la categoría “Diarismo”, se declaró
ganador a Sergio Cid con su trabajo: "La IA reconfigura la
eficiencia industrial".
A todos ustedes, nuestras felicitaciones.
La dotación de estos premios asciende a RD$500,000.00
por categoría, menos los impuestos aplicables.
Para el presente año animamos a los periodistas a
continuar su labor. En los próximos días estaremos
anunciando algunos cambios en las bases, los cuales
difundiremos por redes, colocaremos en nuestro portal y
haremos llegar a los medios.
Amigos y amigas,
Un país no se desarrolla plenamente sin el concurso de
todos sus sectores. Soñamos con una nación
industrializada y con una consolidación cada vez mayor del
sector industrial.
En ese trayecto, la prensa, los medios de comunicación y
cada uno de ustedes cumplen un papel esencial: informar
con conciencia, objetividad y profesionalismo, al tiempo que
se convierten en aliados para visibilizar los aportes,
desafíos y oportunidades de una industria comprometida
con el desarrollo sostenible y con hacerse presente en
cada rincón de nuestro país.
Muchas gracias