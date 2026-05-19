Palabras de Mario Pujols, vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) en la XVII entrega del Premio AIRD al Periodismo sobre la Industria Nacional George Arzeno Brugal Martes 19 de mayo, 2026

(Saludos)

La industria dominicana enfrenta hoy importantes desafíos

que ponen a prueba su capacidad de adaptación,

crecimiento y liderazgo, pero también abren la puerta a

grandes oportunidades de transformación.

Conscientes del papel estratégico que desempeña el sector

industrial en el desarrollo sostenible de la nación, hace

unos días aprovechamos el escenario del 64 aniversario de

la AIRD para abordar diversos aspectos que impactan

directamente la sostenibilidad y competitividad de las

empresas. Estos aspectos representan retos complejos

para la industria, pero también oportunidades valiosas para

fortalecer el tejido productivo nacional, impulsar una

economía más justa y moderna y construir un entorno

empresarial más competitivo.

En ese contexto, el periodismo económico tiene un rol

esencial como puente para promover análisis, comprensión

y colocar estos temas en el centro de la conversación

nacional. Gracias a su trabajo constante y especializado, la

sociedad puede comprender mejor los retos y las

oportunidades que enfrentamos todos aquellos que

formamos parte del ecosistema de la manufactura local en

el país.

Por eso, reconocer, en esta XVII edición del Premio George

Arzeno Brugal al Periodismo Industrial, a periodistas

destacados es también reconocer a profesionales que

contribuyen a fortalecer el debate público de los temas que

afectan al sector industrial. Los temas relevantes fueron el

de la sostenibilidad, la innovación, el capital humano y la

formación técnica.

Los miembros del Consejo del premio fueron Odile Camilo,

Rolando Guzmán, Fabio Herrera Roa, Carlos Despradel,

Elena Viyella, Roberto Herrera y José del Castillo Pichardo.

En la categoría Investigación fue declarada como

ganadora Haydee Ramírez, con su trabajo: "Sargazo como

oportunidad para transformar una crisis en industrias",

publicado en la Revista Contacto.

En la categoría “Serie Periodísticas”, resultó ganador

Alex Jiménez con sus trabajos: "Industria sostenible:

Mujeres RD ganan presencia en industrialización"; "Línea

Noroeste: región que apuesta por los emprendimientos";

"Industria comunitaria sostenible" y "Agroindustria y

Economía", publicados en el periódico Primicias.

Finalmente, en la categoría “Diarismo”, se declaró

ganador a Sergio Cid con su trabajo: "La IA reconfigura la

eficiencia industrial".

A todos ustedes, nuestras felicitaciones.

La dotación de estos premios asciende a RD$500,000.00

por categoría, menos los impuestos aplicables.

Para el presente año animamos a los periodistas a

continuar su labor. En los próximos días estaremos

anunciando algunos cambios en las bases, los cuales

difundiremos por redes, colocaremos en nuestro portal y

haremos llegar a los medios.

Amigos y amigas,

Un país no se desarrolla plenamente sin el concurso de

todos sus sectores. Soñamos con una nación

industrializada y con una consolidación cada vez mayor del

sector industrial.

En ese trayecto, la prensa, los medios de comunicación y

cada uno de ustedes cumplen un papel esencial: informar

con conciencia, objetividad y profesionalismo, al tiempo que

se convierten en aliados para visibilizar los aportes,

desafíos y oportunidades de una industria comprometida

con el desarrollo sostenible y con hacerse presente en

cada rincón de nuestro país.

Muchas gracias

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