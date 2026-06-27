RD tiene riesgo relativo colapso en terremoto, dice ex directivo del CODIA

Santo Domingo.- El país hay un riesgo relativo de que se produzca un colapso de sus edificaciones, en caso de terremotos como el ocurrido en Venezuela, debido a que la normativa sobre construcción fue reforzada a raíz del terremoto de Haití, aseguró un exdirectivo del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA).

El arquitecto Edgar Martínez afirmó que la normativa a partir del 2010, tras el terremoto en Haití, disminuyó hasta un dos por ciento la probabilidad de amenaza sísmica.

Sin embargo, el especialista en construcción y supervisión de obras precisó que el gran reto es tener evaluadas las edificaciones levantadas antes del devastador sismo de Haití para saber qué tanto está preparado el país para un terremoto.

El exsecretario general del CODIA precisó que las autoridades son las responsables de determinar si se ha cumplido esa normativa y de evaluar las construcciones a esa fecha para determinar el grado de vulnerabilidad y de que se produzca un colapso de edificaciones en un movimiento sísmico.

“República Dominicana forma parte de una región altamente sísmica. Nuestra historia lo demuestra y el terremoto de Haití de 2010 cambió para siempre la forma de diseñar las estructuras en nuestro país. A partir de esa experiencia entró en vigor el Reglamento para el Análisis y Diseño Sísmico de Estructuras (R-001), una normativa mucho más exigente que incorporó los aprendizajes de los grandes terremotos ocurridos en el mundo”, comentó.

Refirió que “a partir de las normativas ,que se elevaron a raíz del terremoto de Haití, se elevaron los parámetros de diseños para que no se produzcan colapsos de edificaciones”.

Indicó que la norma establece que las edificaciones deben diseñarse para una amenaza sísmica con un período de retorno de 2,475 años, equivalente a una probabilidad de apenas un 2 por ciento de ser superada en 50 años.

“En otras palabras, las estructuras modernas se calculan para resistir movimientos de gran severidad, muy por encima de los sismos que ocurren con mayor frecuencia”, puntualizó Martínez, quien es CEO de la empresa supervisora de obras civiles e inmobiliarias EM Constructora.

Sostuvo que las edificaciones construidas antes de la entrada en vigor de la normativa revisada merecen una especial atención.

“Muchas fueron diseñadas con criterios sísmicos menos exigentes o sin las disposiciones que hoy se consideran indispensable, por lo que resulta prudente hacer evaluaciones de vulnerabilidad estructural, especialmente en edificaciones de uso público multifamiliares y con aquellas con varias décadas de levantadas, identificar riesgos e implementar reforzamientos que garanticen la seguridad de sus ocupantes”.

Manifestó que una gran garantía de la construcción de una edificación segura no depende únicamente de que exista una buena normativa, sino de que cada etapa de la obra sea verificada mediante una supervisión técnica objetivamente profesional, capaz de asegurar que lo construido sea exactamente lo que fue diseñado y apegado a las normas, y garantizar las evidencias.

Precisó que el reglamento R-001 exige evaluar parámetros fundamentales como la zona sísmica, el tipo de suelo, la importancia de la edificación, la regularidad estructural, la ductilidad (la capacidad de deformarse sin colapsar) y el control de los desplazamientos entre pisos.

“En ciudades como Santo Domingo, Santiago, Punta Cana, La Romana, Puerto Plata y Samaná, donde se concentra gran parte del desarrollo urbano y turístico, el cumplimiento de estas exigencias resulta determinante para la seguridad de miles de familias y de importantes inversiones”.

Resaltó que “existe un aspecto igual de importante que el diseño: la supervisión técnica durante la construcción”.

Afirmó que “un excelente proyecto estructural puede perder gran parte de su capacidad de respuesta si, durante la ejecución, no se respetan los planos, se sustituyen materiales, se modifica el acero de refuerzo, se alteran dimensiones o se omiten procedimientos constructivos”.

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