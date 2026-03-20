¿Qué gana el banco si pago a tiempo mi tarjeta de crédito?

La cartera de financiamientos de los bancos, a través de las tarjetas de crédito, es una de sus mayores proporciones. Incluso, no creo que exista una entidad de intermediación financiara que no tenga la oferta de tarjetas de crédito entre sus productos más dinámicos a ofrecerle a sus clientes.

De hecho, es constante escuchar que, si el cliente consume y paga puntualmente la tarjeta antes de vencimiento, está recibiendo un financiamiento sin intereses y por tanto no le estaría dando beneficio al banco.

También es latente la creencia de que los bancos desean que sus clientes opten por el pago mínimo para que así tengan que pagar intereses, resultando en la ganancia que les pueden sacar a los clientes con tarjetas de crédito.

Pero esas creencias son verdaderas en parte, no en su totalidad. Con respecto a pagar la tarjeta puntualmente cada mes y sin financiar montos, es verdad que el cliente se beneficia y el banco no le saca ganancia más allá que el cobro anual de renovación.

Sin embargo, no es ahí donde está el beneficio real del banco. Tampoco es del todo cierto que el mayor beneficio es cuando usted hace el pago mínimo y debe saldar los intereses mensuales que eso implica. Esa es ganancia, pero no la fuente principal.

La realidad es que el mayor y verdadero beneficio de los bancos en las tarjetas de crédito es cuando usted consume, independientemente de que pague siempre completo u opte por el mínimo con cargo de intereses. Lo importante es que consuma.

Esto así, porque todos los negocios que aceptan tarjetas de crédito deben aportarle al banco una comisión por ese servicio, que generalmente oscila entre un 3% y 5% del valor consumido. Incluso, por eso es que hay veces en que usted va a un negocio y cuando dice que pagará con tarjeta de crédito le informan que le van a aplicar un cargo. Eso es porque ese negocio no quiere sacrificar ese porcentaje que debe pagar al banco por esa transacción.

Pero, en la mayoría de los casos, usted solo paga y el negocio no le hace ese cargo. Es porque el negocio lo asume, debido a que perdería más si decide no aceptar pagos con tarjetas de crédito, ya que los clientes optarían por irse a otro lado. Lo que hacen los negocios es que buscan la forma de cargar esa comisión en el precio final del producto o servicio que ofrecen, de forma que el cliente no recibe la penalidad directa.

Mientras tanto, el banco recibe fielmente la comisión en cuestión por cada consumo que usted realiza con esa tarjeta de crédito en cualquier negocio donde se la acepten. Ahí es donde está la ganancia del banco.

Tanto es así, que al banco no le conviene que usted se atrase en el pago de la tarjeta. Sí le conviene que usted opte por el pago mínimo y financie lo demás, siempre que se mantenga al día, aún con los cargos de intereses que eso implica. Pero en el momento en que usted se atrasa con el pago, el banco sufre la penalidad de la autoridad monetaria de que tiene que “provisionar” el valor total de la deuda, lo cual le resta capital disponible para seguir financiando.

También muchos se preguntan cómo es que el banco ofrece descuentos de hasta 20% en la compra de determinados artículos si el cliente paga con su tarjeta de crédito. Esa es una promoción de costo mínimo. Lo que hace el banco es que le dice al comercio que asuma la mitad de ese descuento (10%) y se encarga del resto.

Pero tome en cuenta que usted como cliente posiblemente hará un solo consumo de esa naturaleza en el mes completo, mientras que el resto de sus consumos serán en condiciones regulares. Fíjese que esas promociones generalmente son de temporada o aplicadas a productos que no se compran constantemente como estufas, neveras, televisores y otros electrodomésticos.

El banco, entonces, sacrificó un 10% del valor de un solo consumo que usted hizo, pero se beneficiará con la comisión de entre 3% y 5% de todos los demás consumos que usted va a realizar con esa tarjeta durante el mes completo y los meses por venir, pues gracias a esa oferta del 20% de descuento en una compra determinada, usted se siente más fiel a su banco y a su tarjeta, lo cual se traduce en más uso, es decir, en más consumo. Ahí está el negocio.

La Escuela Económica

Esteban Delgado

@estebandelgadoq

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