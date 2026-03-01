Psiquiatra afirma que therian verdaderos tienen trastornos psiquiátricos

El psiquiatra, psicoterapeuta y ex presidente de la Sociedad Dominicana de Psiquiatría, doctor Vicente Vargas, afirmó que los verdaderos therian son personas de bajo perfil, tienen problemas psiquiátricos, no quieren que se sepa su condición y se creen un verdadero animal.

Entrevistado por el periodista Federico Méndez, en el programa Esferas de Poder, que se transmite los domingos de 8:00 a 9:00 de la mañana, por RNN Canal 27, incluso asegura que esos individuos, no solamente deben ser estudiados por la psiquiatría y la psicología, sino que la neurología.

Asimismo, Vargas manifestó que deben ser sometidos a estudios, porque ellos tienen también el síndrome del miembro fantasma y le expresan al psiquiatra que son animales.

El experto en la salud mental dijo que los therian no salen a exponerse a las redes, se cree que tienen cola, orejas como un caballo, se precian de ser lobos y exhiben comportamientos de carácter animal.

“Los verdaderos therian son clínicos, o sea, son los individuos que pudieran tener un trastorno psiquiátrico como tal. Son personas de muy bajo perfil, no les gusta que se sepa nada de ellos”, puntualiza.

El psicoterapeuta considera que las redes y la tecnología ha contribuido a que se difunda la especie de personas aparentando y actuando como un animal, “pero ese fenómeno es viejísimo”.

“En la Biblia, en el Antiguo Testamento, Nabucodonosor era therian y él tuvo siete años donde él actuó como un animal salvaje, él se dejó crecer el pelo y él comía hierba, y luego él se convirtió y él dijo que su guía era el Señor. O sea, que la therian es algo viejo”, agregó.

Indica que contrario a la naturaleza de los verdaderos therian, en el ambiente actual son de alto perfil y quieren estar en las redes, que los vean en el TikTok porque son culturales y una especie de moda.

“Esos no son verdaderos therian. El therian verdadero es un therian clínico, que es un individuo que tiene una idea delirante, que él está seguro. Y un delirio es una idea falsa, patológica y irrebatible”, recalcó.

Afirma que trastornos de la personalidad antisocial van en aumento

El psiquiatra, psicoterapeuta y ex presidente de la Sociedad Dominicana de Psiquiatría, doctor Vicente Vargas, advierte que el fenómeno del trastorno de la personalidad antisocial es muy alto y piensa que cada día se eleva más porque se trata de individuos que no se rigen por los valores ni por las normas del respeto, solidaridad y de la tolerancia.

El galeno sostuvo que después de la pandemia, la Organización Mundial de la Salud vaticinó que iba a venir una epidemia de trastornos mentales.

Vargas expuso que así se ha visto cómo han aumentado las depresiones, la ansiedad, las adicciones, la violencia y los divorcios.

“Todos los trastornos mentales han aumentado de una manera muy significativa después de la pandemia y la gente está preocupada por ese tema”, adujo.

El cientista social plantea que se ha visto también desde el gobierno del presidente Luis Abinader una preocupación por el tema y han estado hablando de cosas que hay que hacer.

Considera que hay que hacer mucho en ese campo porque la situación de la salud que se vive puede observarse en la violencia, agresiones, adicciones y todo eso afecta la salud mental.

“El individuo con una personalidad antisocial es un individuo que trae un historial de que donde el estado, donde él o ella, hay mujeres antisociales también, donde esa persona de estado no ha respetado las normas, no respeta las reglas, no respeta los valores, le pasa por encima a quien sea”, agregó.

Visited 3 times, 3 visit(s) today