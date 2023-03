Psicólogo Henry Montero sale en defensa de bachata “La Suegra”

Miguel Cruz Tejada

NUEVA YORK._ El laureado psicólogo dominicano Henry Montero Tapia, salió en defensa de la difusión de la controversial bachata “La Suegra” de Romeo Santos, prohibida por la Comisión Nacional de Espectáculos y Radiofonía (CNEPR), alegando que hay muchos otros temas con contenido y mensajes más nocivos que el tema vetado, y siguen en el aire.

“No hay un motivo real ni lógico para que la CNEPR prohibiera la bachata de Romeo ya que se trata de un ejercicio suyo de la libertad de expresión establecido en la constitución de la República Dominicana”, añadió el especialista propietario de la clínica de salud mental ARQUIMEDEZ Mental Health Counseling con sede en El Bronx.

Señaló que hay muchísimos más temas de música urbana con mensajes y meta mensajes que trascienden lo vulgar, con contenido sexualmente explícito que llegan hasta los hogares intoxicando a niños y adolescentes, “y sin embargo nunca han sido vetados por las autoridades competentes”.

Montero Tapia explica que “La Suegra” es una bachata más bien de doble sentido en la que al exponerla, el bachatero internacional manifiesta su sentir por las intromisiones de la madre de la presunta pareja dañando la relación entre los esposos.

La bachata forma parte de la nueva producción del bachatero, “Fórmula Volumen 3” lanzada recientemente el marcado internacional.

“Es un caso que vemos diariamente en los hogares de la República Dominicana, Estados Unidos y muchos otros países, por lo que creo que no tiene nada de pecaminoso. Es el reflejo de lo cotidiano y costumbrista donde quiera que haya dominicanos y latinos”, añadió el psicólogo.

“Descubrí nuestro problema / no fue efecto cuarentena / era tu m… madre de metiche y bochinchera /”, reza la letra de la bachata en la primera estrofa.

El contenido ha generado reacciones iracundas en los sectores sociales conservadores y el movimiento feminista de la República Dominicana.

Pero para Montero Tapia, “sencillamente pienso que estamos ante un manejo inexplicable en la aplicación de la ley de la materia en la República Dominicana”.

Indica que todo el país y la diáspora saben que en la plataforma gubernamental, subyace la doble moral con la que los responsables de aplicar las leyes, escogen a sus víctimas por razones que se prestan a especulaciones como las de la payola y el soborno para permitir que los temas musicales tóxicos no sean sancionados y se mantengan en el aire.

“Aunque Romeo no lo ha insinuado es probable que se trate de eso”, afirmó el psicólogo.

“Yo que fui tan bondadoso / le abrí la puerta de mi hogar / pero si yo me descuido / te hace ponerme el divorcio / No me digas mamá te quiere porque tiene un doctorado en joderme”, expresa la bachata en otras de sus estrofas.

Montero Tapia expresó que el lenguaje usado en las letras de la bachata es parte de los adjetivos lingüísticos a usanza de la mayoría de los dominicanos y dominicanas, especialmente de los sectores populares.

Recordó la época de los bachateros de los años ochentas, que lograron un gran éxito se basaban en el contenido vulgar, de doble sentido con tendencias a lo sexual, citando a Julio Ángel con “El Pajón”, Blas Durán con todos sus temas y considerado el más despreciado y aclamado, Tony Santos con “Mamá me la Tranca”, o “Mámame la Tranca”, entre muchos otros.

El psicólogo cita el tema “Burbujas de Amor” de Juan Luis Guerra, entre los éxitos más sonados con doble sentido que en una de sus estrofas reza “quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor, por donde quiera / pasar la noche entera mojado en ti”.

Añadió que cualquier oyente de ese tema de Juan Luis, descifra fácilmente lo que expresa sexualmente la bachata.

Pidió al presidente de la CNEPR reconsiderar la prohibición de “La Suegra” recordándole que si bien, mucha gente percibe como “plebe” ese tema, el concepto se emplea para nombrar al estrato social que se encuentra en el escalafón inferior de la estructura de la sociedad.

“Esto quiere decir que la plebe es la clase baja, una denominación que se utiliza para agrupar a todas las personas que no logran satisfacer sus necesidades básicas y que se encuentran marginadas del progreso”, explicó el psicólogo.

“Incluso vemos en el video de esa bachata la aparición de una réplica del personaje Balbuena encarnado por el fallecido Luisito Martí, comedia que fue una de las más vistas y exitosas en la historia de la televisión, el cine y los espectáculos de humor de su época”, sostiene.

“Balbuena es el típico individuo plebeyo proveniente de los estratos más pobres del país, un icono de los que llamamos los hijos de Machepa”, subrayó el psicólogo.

Romeo dice al final del video clip que la bachata y las escenas están dedicados a Luisito Martí (Balbuena) versátil humorista y a cuyo personaje replica en las imágenes.

PIE DE FOTO

NUEVA YORK._ El psicólogo Henry Montero Tapia sale en defensa de la bachata “La Suegra” pidiendo a la CNEPR que se reconsidere su prohibición. (Fuente externa).