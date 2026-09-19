Exitosa octava asamblea para 31 Feria Ecoturística y de Producción en Monseñpr Nouel, avanza organización del evento

El viernes 11 de septiembre, a nueve meses de iniciados los trabajos de coordinación y a un mes de inaugurados los trabajos de montaje de la 31 Feria Ecoturística y de Producción, que tiene como escenario al distrito municipal de La Salvia-Los Quemados, municipio de Bonao, Provincia MONSEÑOR Nouel, se celebró la octava asamblea de organizacion.

Esta versión de la Feria Ecoturística y de Producción se celebrará del 5 al 15 de noviembre. 2026.

RUSIA: PAÍS INVITADO DE HONOR

El Salvador, Haití y República Popular China: países Invitados Especiales.

Quince comisiones de trabajo se dieron cita, así como organismos municipales y provinciales Las comisiones presentaron el avance de sus trabajos y determinaron también el gran desafío que tienen por delante. Los directivos de la Fundación Ciencia y Arte, Inc., trataron orientaciones que definen el cronograma de trabajo a seguir hasta la culminación del evento.

La coordinadora del Comité de Apoyo Provincial, Magdelyn Genao, organizó la agenda de la reunión y la condujo con entero éxito junto a la Doctora. Jacqueline Boin, presidenta de la Fundación Ciencia y Arte.

Se destacó la presencia de César Cerda, director de la Corporación del Agua Potable y Alcantarillados de la provincia Mons. Nouel (CORAMON), así como del dirigente político de la provincia de San Cristóbal Mario Amarante y del presidente de Cinco Días con la Cultura Frank Rodríguez, y del Ingeniero Alvin Marte, destacado miembro del Rorary Club de Bonao.

Fue notoria la amplia delegación de la Cooperativa de Ganaderos de Bonao, encabezada por su presidente Fidel Medrano , y de la Cooperativa Agropecuaria y de Servicios Múltiples de Bonao (COOPABO).

LA defensa Civil siempre presente.

Asistió una amplia delegación de entidades como Ministerio de Educación (coorganizadora), FEDA, coausp. y coorgan. (Feria del Agua), CONACADO, entidad coauspiciadora, Cruz Roja Dominicana, coorganizadora, Recinto UASD BONAO, y un amplio número de miembros del Comité Provincial de Apoyo, en particular de la Federación y asociaciones de Guías de la Provincia Monseñor Nouel y Bonao Verde.

En total, el número de participantes fue de 72 asambleístas. Se aprovechó la ocasión para juramentar a la Comisión de Orden y Seguridad, compuesta por hombres y mujeres de servicio comunitario comprobado.

El entusiasmo prevaleciente fue una reiteración del compromiso colectivo de hacer los esfuerzos de lugar para realizar con todo su esplendor este Canto a la naturaleza por el desarrollo humano yla solidaridad de los pueblos.

La novena asamblea quedó convocada para el viernes 25 del corriente mes de septiembre, a las 4:00 p.m., en el mismo lugar: Salón de Confederencias Río Yuna -recinto ferial.

Continuarán forjando el hierro hasta convertirlo en acero. Así podremos, juntos -todos y todas-, construir unas zapatas y edificio que proyecten con seguridad y esmero la belleza y potencial de desarrollo integral de la provincia de Monseñor Nouel.

Doctores Jacqueline Boin y Embajador José Serulle Ramia,Fundación Ciencia y Arte, Inc. Doctor Eberto Núñez, Alcalde de Bonao, Adela Tejada, Gobernadora Civil de la provincia Monseñor Nouel, Magdelyn Genao, Coordinadora Comité de Coordinación Provincial.

REUNIÓN DE COORDINACIÓN FEDA-FUNDACION CIENCIA Y ARTE

El jueves 17 de septiembre, durante dos horas de intercambios de ideas, la ZFundación Ciencia y Arte, Incorporada , y el Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA), dos entidades que.han sabido aunar esfuerzos en la dirección del desarrollo integral de la República Dominicana, definieron los aspectos que ambas entidades abordarán para garantizar el éxito de la 31 Feria Ecoturística y de Producción y primera feria del agua.

El evento tendrá lugar del jueves 05 al domingo 15 de.noviembre de 2026, BONAO, prov. Monseñor Nouel. Tiene comp País Invitado de Honor a RUSIA. Y como invitados especiales a: El Salvador, Haití y República Popular China. Monte Plata, provincia Invitada especial, sede de la Tercera Feria Mundial Ecoturística y de Producción ( del 18 al 28 de nov. 2027)

El FEDA hará lo necesario para que los temas y actividades de la feria del agua sean tratados y realizados. 1. Pabellón de 9×5 m., es decir, 45 m2, en el cual llevará a cabo talleres especializados en el agua y en las acciones que desarrollan a favor de: acuacultura, agroturismo, manejo del bambú y agroecología.

2. Coordinará esfuerzos con entidades comprometidas con el buen uso del agua: INDRHI, INAPA, EGEHID, AGRICULTURA, BAGRICOLA, TURISMO.

3. En el marco del programa oficial de conferencias, tendrá a su cargo 4 charlas relacionadas al agua y a los temas mencionados

4. Aportarán al programa artístico de las noches los grupos musicales siguientes: -Noche inaugural, 5 de nov., :Lebrón Band, -Martes 10 de noviembre en la noche, Grupo Alexis Tejada miércoles 11 de noviembre, en la noche un grupo musical popular

Asimismo, en su pabellón, el FEDA ofrecerá semillas y equipos de preparación de suelos, y pondrá en alto la gastronomía nacional con «cooking show» durante los dos fines de semana.

El FEDA continuará respaldando a la Fundación Ciencia yArte en el transporte de materiales de construcción, en particular en esta etapa,, de la cana, de la Vega a Bonao.

Y también seguirá agenciando apoyo económico para aliviar la carga del.presupuesto de la actividad.

El director del FEDA, Hecmilio Galván Cruz, , se mantiene en contacto directo conlos directivos de la Fundación Ciencia Arte y desde hace un tiempo nombró una comisión de trabajo, presidida por Nathanael de los Santos, con miras a dar cumplimiento al acuerdo de trabajo que existe entre las dos entidades y garantizar, en estos momentos, el mejor desenvolvimiento de los trabajos de realización de la 31 Feria Ecoturística y de Producción y primera feria del Agua.

En otro orden, acordaron efectuar el Seminario Agroecoturismo en el Desarrollo Local, fecha, Jueves 15 de Octubre de 2026, Lugar: BONAO, salón de conferencias Río Yuna, recinto ferial, Hora: de 10:00 a.m. a 5:00 p.m, participantes: productores, comunidades rurales, guías ecoturísticos, comisión de coordinación provincial 31 feria Ecoturística y de Producción, empresarios agropecuarios, hoteles y restaurantes, académicos, doctoresres. José Serulle y Jacqueline Boin, Fundación Ciencia y Arte;A Nathanael de los Santos, Elizabeth Hernández Johanna Gil, FEDA.

Visited 1 times, 1 visit(s) today