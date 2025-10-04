Primicias octubre 2025, final de una semana e iniciando otra en RD y el mundo

Por Alex Jiménez

Director de Primicias

El Operativo Garantía de Paz 2.0 para combatir la inseguridad en el país, un muy polémico Código Laboral evaluado en el Congreso Nacional que enfrenta a empresarios y sindicalisas, las reivindicaciones que reclaman los sicoólogos y los pilotos al gobierno, el reclamo de atención al turismo en Azua, la ofensiva del ex presidente Leonel Fernández intentando retornar al poder en el 2028, la solicitud de preservación de la Laguna de Cabral, el encuentro del aspirante a rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), doctor Jorge Asjana, con los maestros, maestras y el personal del Centro UASD en Baní; una guerra de encuestas políticas divulgadas en las redes sociales a destiempo, las fiestas patronales Nuestra Señora del Rosario en Moca, el Festicafé 2025 programado para los dias 24, 25 y 26 de octubre próximo en Polo, Barahona; el doctor Leonel Fernández asegurando que la Fuerza del Pueblo se perfila como ganadora de las elecciones de 2028, el director de Comunicaciones del gobierno, Félix Reyna, haciendo esfuerzos para mejorar la imagen del gobierno, la masacre en La Barranquita, en Santiago de los Caballeros, en la palestra; una medida de coerción contra tres personas por la agresión a un miembro de la DIGESETT en Moca; la comidilla en Ciudad Nueva , Distrito Nacional, por el aparataje. presencia y la irrupción por error de agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) en una vivienda de una servidora del Poder Judicial y de un agente de Policía Turística (POLITUR), con un saldo negativo que genera preocupación en la popular barriada; el gran interés de ciudadanos por la Feria Internacional del Libro, un ciuidadano sometido a la justicia por dañar una red de Edeeste con un machete en Higuey, La Altagracia; la Fuerza del Pueblo acusando al gobierno de improvisación y deterioro general, la propuesta nueva fuerza multinacional para imponer el orden en Haití, tema de la semana en las Naciones Unidas; quejas por los apagones en sectores del Gran Santo Domingo, las cancelaciones de perremeístas en la Dirección de Desarollo Fronterizo, la IX Cumbre Global de Gobierno Abierto, el envío a juicio de fondo a los integrantes de una red piramidal acusada de estafar a unas 300 personas, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) acusando al gobierno de solo hacer anuncios, el Partido Revolucionario Moderno (PRM) esperando continuar en el ejercicio del poder más allá del 2028, la investigación sobre lo ocurrido en el Jet-Set, la captura de más de treinta presuntos delincuentes, ocupación de armas de fuego artesanales y el apresamiento de tres prófugos en la Operación Garantía de Paz 2.0; el general retirado Juan Manuel Méndez apostando para dedicarse a la política, una red de lavado de activos desmantelada por el Buró Federal de Investigaciones (FBI), el regreso al país de dominicanos que residían en el exterior, el fuerte oleaje en la costa atlántica, el incendio de un vehículo en un elevado en una avenida en la capital dominicana, la calidad de la democracia dominicana en debate, quejas por abusivas facturas de EDESUR y de EDENORTE, la situación de los productores del agro en Dajabón por la falta de agua en el el canal La Vigía; el robo de cables en una subestación de Villa Francisca y la queja de la falta de energía eléctrica en una cantidad considerable de negocios y familias en la zona, la solicitud de medida de coerción por la agresión sexual a una menor en Pantoja, dominicanos destacándose en partidos de beisbol en las grandes ligas (MLB), el acoso y la agresión sexual, problema que se expande, son temas de impacto en República Dominicana despidiendo e iniciando otra semana en octubre 2025.