Primicias octubre 2025, Comidillas nacionales e internacionales, Trump muy creativo, no hay liderazgo militar ni policial RD, persiste herencia militar y policial ¿quién será el proximo director de la PN?

Expresión vox populi en todas partes: No hay liderazgo ni militar ni policial en el país……..El presidente Trump no duerme, recordando el merengue Nueva York no duerme,un presidente demasiado activo que logró el acuerdo Israel-Hamás y que ahora habla de narcolanchas cargadas de drogas……….Luego de la presencia de tropas de EEUU en el Caribe ha disminuido de manera considerable quienes usaban la zona para el tráfico de drogas, pero una pregunta clave: ¿ cómo lograron llevar desde República Dominicana hacia Puerto Rico un cargamento de 165 kilos de cocaína decomisados en la isla del encanto?……..No hay dudas, se complica lo de la masacre de Santiago………¿Acuerdos con corruptos y las muertes extrajudiciales no son dos amenazas para el poder judicial?……….Ha caido muy mal la decisión de fusionar el Instituto Agrario Dominicano con el Ministerio de Agricultura, en un momento en el cual dicen en todas partes que esta gestión en Agricultura se ha ponchado demasiadas veces y vamos como el cangrejo.Un error histórico de Abinader de fusionar esas dos dependencias, como cerrar otra que tenía que ver con las artesanías……… ¿Cuál de los generales que tiene la Policía sustituirá el mes próximo al actual director de la institucion? Lo de la Armada no fue una sorpresa y lo mismo ocurriría en la PN si siguen nombrando a los sub jefes en cargos de importancia…….Hay quienes promueven al director del DICRIM para la dirección general de la PN, otros al subdirector y otros sonando y cabildeando para la posición.Solo Abinader sabe…….¿Y en qué paró una denuncia que un coronel de la FARD llevó al Ministerio Público y que escandalizó las redes? Hay dos coroneles valientes que se la han jugado abordando temas muy calientes……. La destrucción del cinturón verde en el Gran Santo Domingo no debe ser permitida por el presidente Luis Abinader………Dos generales pegados con los norteamericanos: Montás, que está en DNI y el otro que pasó también por esa entidad de inteligencia, el vicealmirante Cabrera Ulloa……….La herencia militar y policial sigue presente: Un general hijo de Soto Jiménez es el comandante de la segunda brigada del Ejército………..Una pregunta: ¿ por qué quitaron hace poco al subcomandante general del Ejército RD?………En el MIDE hay tres generales, dos del Ejército y uno de la FARD, pegados con coquí con el teniente general Fernández Onofre.Los tres son muy bien informados porque uno fue G-2, el otro dirige el J-2 y el aéreo el C51………..Fernández Onofre fue formado como oficial de inteligencia también……¿El general Warner Núñez en los próximos decretos?……..Tiene mucho futuro en la PN. Núñez dirigió el DINTEL………¿ Y los generales Azcona, Moquete y el de Santiago podrían salir agraciados en los decretos?……..Generales que han avanzado muy rápido en rangos en el ERD: el director del CUSEP, Jimmy Arias Grullón, como los viceministros Morillo Rodriguez, de la Armada, y el aéreo. En el 2020 el actual ministro del MIDE era coronel y cinco años y meses deepues es teniente general…….En las Fuerzas Armadas hay un chorro de generales y mayores generales, en la Policáa de generales…….La FARD está preñada de mayores generales y generales……..Generales retirados escriben artículos y trabajos ocasionales en los medios: Lajara Solá, Guzmán Fermín, Jáquez López, Ramírez Ferreiras, Bueno Vásquez y Altuna Tezanos, entre otros……..El dominicano no se cansa de hablar del negocio que hay con el tráfico de haitianos indocumentados.¿ Y las sentencias condenatorias dónde están?…………..Que raro que al general Caro Cruz no lo han ascendido a mayor general. Pegado con las alturas. Cada gobierno saca con sus decretos al generalato preferido………Dos calles asfaltadas de La Castellana rotas luego de ser asfaltadas en la mitad del sector, las otras se caen a pedazos………¿Pero bueno, y el general Paulino Sem que no se deja ver ni en los centros espiritistas?…….. Mayores generales retirados amantes de las tertulias con su cafecito criollo, finos platos y tragos, como sus bolitas de queso.En pueblos del interior se dan con frecuencia esos encuentros, pero con queso en hoja y galletitas de manteca, orégano, huevo, verduras y otras…….En estos días se habla mucho de generales retirados incursionando en actividades políticas. Wessin y Wessin, Valdez Hilario y muchos otros……..Ahora quiere meterse al mundo político el mayor general (r) Mendez, el del COE.Es mejor que siga cantando en los piano bar…….Soto Jiménez, Zorrilla Ozuna y Guzmán Fermín le han cogido el gustico a la partidocracia…….¿Sigue activo el mayor general Cáceres Silvestre?……….Hay generales exitosos en la diplomacia………Un general de la PN en Santiago debe aceptar las críticas y no utilizar palabras descompuestas……¿Más informados Fernandez Onofre o el director de DNI?………Lee Ballester super informado………. Camino Perez, uno de los más enterados posterior a su paso por el J-2, es el comandante general del ERD que supervisa con frecuencia las tropas en la frontera………Una nueva generacion de generales en la FARD y de contralmirantes en la Armada……. La gerte se ha jartado con la famosa noticia de «intercambio de disparos»………….