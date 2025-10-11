Primicias octubre 2025, actualidad RD y el mundo, rechazo a fusión IAD-Agricultura, sargazo, muelle de Miches, monitoreo de Punta Catalina, Almuerzo Cámara Americana de Comercio, barcazas en Azua, Torneo LIDOM, muchos otros temas
Por Alex Jiménez
Director de Primicias
La reducción en la llegada de sargazo a la zona turistica del Este, la entrega del reconstruido muelle turístico de Miches, el monitoreo en Punta Catalina, 36 haitianos indocumentados apresados en Valverde, la disertación del presidente ejecutivo del Grupo Popular, René Grullón Finet, en el almuerzo de la Cámara Americana de Comercio, el torneo de beisbol LIDOM 2025-2026, una iniciativa para la atención de la salud mental en las cárceles, trescientos sesenta y cinco kilos de cocaína provenientes de República Dominicana y oculta en un contenedor de carga, incautados en un muelle de Puerto Rico, con un valor de más de US$ 4 millones de dólares, una actividad del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en Santiago de los Caballeros para afiliar nuevos miembros, muertes en México por las lluvias, Albert Pujols, nuevo manager de los Angeles Angels; los ejercicios militares en Venezuela, las barcazas generadoras de energía en Azua,; rechazo a la fusión del Instituto Agrario Dominicano y el Ministerio de Agricultura, un invento negativo; el combate a la prostitución en Las Terrenas, la Cumbre Aguilucha en Santiago de los Caballeros, 28 aves en veda rescatadas en Dajabón, la falta de agua potable en Katanga, Los Mina; el Foro Internacional de Salud Mental y Sistema Penitenciario, evento importante; son temas que despiden e inician otra semana en República Dominicana y el mundo.
PUNTA CATALINA REAFIRMA MONITOREO CONTINUO
En respuesta a recientes denuncias sobre supuestas descargas
nocturnas de residuos, la Empresa Generadora de Electricidad Punta Catalina (EGEPC) reiteró
que las emisiones de la planta son monitoreadas de manera continua las 24 horas del día,
mediante sistemas automáticos que garantizan el cumplimiento de los más altos estándares
ambientales.
En un comunicado, EGEPC aseguró que el sistema de monitoreo está compuesto por equipos
automatizados que registran segundo a segundo los niveles de emisión y transmiten los datos a
plataformas digitales seguras, imposibles de alterar manualmente.
Explicó que este proceso es supervisado permanentemente por el personal técnico de
Operaciones y Mantenimiento, y complementado por un Sistema de Monitoreo Continuo de
Emisiones (CEMS) que forma parte del sistema general de control de calidad del aire (AQCS).
“Cada unidad de generación cuenta con 10,800 mangas filtrantes, que funcionan como barreras
físicas para retener partículas y garantizar un control estable de las emisiones. Estas mangas
operan de manera continua y no pueden activarse ni desactivarse según conveniencia, lo que
asegura una operación uniforme y sin variaciones entre el día y la noche,” sostuvo.
FP RATIFICA INGENIERO PABLO OLMO PRESIDENTE SANTO DOMINGPO NORTE
La ratificación del ingeniero Pablo Olmo, como
presidente de la Fuerza del Pueblo en Santo Domingo Norte, fue acogida con
alegría y satisfacción por la militancia de los diferentes bloques, según
miembros de la dirección Central, y presidentes de direcciones medias.
Bienvenido Brazoban y Pedro Castaño de Villa Mella, Ramón Inoa y Wilson
Duran en Guaricano, Ramón Altagracia de Sabana Perdida informaron por
separado que, el legendario dirigente ha recibido miles de felicitaciones por
redes sociales y en visitas a su residencia.
Los dirigentes manifestaron que, la continuidad de Pablo Olmo en la
presidencia de Santo Domingo Norte, es un reconocimiento a su desempeño y
los resultados obtenidos en las elecciones presidenciales y congresuales del
2020 y 2024.
Bajo la dirección de Pablo Olmo, en Santo Domingo Norte, la organización
opositora alcanzo un gran crecimiento y en las elecciones pasadas obtuvo un
42 por ciento, en el nivel presidencial, tres diputados y cinco regidores, por lo
que para el 2028 es garantía de triunfo en el municipio.
La decisión se produce dentro del marco del congreso elector Manolo Tavares
Justo y fue saludada y considerada positiva por el licenciado Reynaldo Soriano,
miembro de la dirección central, quien fue aspirante a presidir el partido en el
municipio.
La confirmación del ingeniero Olmo fue dada a conocer por la Comisión
Especial de la Dirección Política para el Consenso y Aplicación de las Reservas,
de la cual forma parte el presidente Leonel Fernández. El documento indica
que mediante las modalidades de elección, consenso y reserva han sido
seleccionados el 87.5 por ciento de presidentes provinciales, 86.0 municipales,
80.0 de circunscripciones, 87.0 de distritos municipales y el cien por ciento de
circunscripciones del exterior
El Consejo Nacional de Drogas afirma Trastorno por Uso de Sustancia (TUS) es un grave problema de salud mental
– Alejandro Abreu hace advertencia en ocasión a la conmemoración del día mundial de la salud mental
El presidente del Consejo Nacional de Drogas (CND), Alejandro de Jesús Abreu, afirmó que la salud mental constituye el pilar determinante en la prevención y el tratamiento de la adicción a las drogas.
El sociólogo llamó a orientar las políticas públicas hacia la protección personal, familiar, escolar y laboral, destacando que «el consumo problemático de drogas es, antes que una moda y un negocio ilegítimo, una manifestación de desequilibrios en la salud mental y emocional que surgen como reacción a los traumas, el estrés, los vacíos emocionales y la falta de esperanza».
Abreu, titular del CND, subrayó que la adicción es un trastorno complejo del comportamiento que requiere atención psicológica y neurológica temprana, por lo que «es necesario construir un sistema nacional de atención de la salud mental y emocional, contando con profesionales y técnicos debidamente formados y en la cantidad requerida». Agregó, que hay un gran déficit de psiquiatras en el país, que requiere ser enfrentado.
Indicó que el Consejo Nacional de Drogas “trabaja de manera articulada con instituciones del sistema de salud, educación y bienestar social, promoviendo entornos familiares, escolares, laborales y comunitarios saludables”.
Finalmente llamó a «aprovechar el Día Mundial de la Salud Mental para comprometernos a fortalecer la atención integral, el acompañamiento terapéutico y la empatía como el centro de las respuestas al problema del uso de drogas que afecta gravemente la salud y la convivencia», puntualizó.