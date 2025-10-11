Primicias octubre 2025, actualidad RD y el mundo, rechazo a fusión IAD-Agricultura, sargazo, muelle de Miches, monitoreo de Punta Catalina, Almuerzo Cámara Americana de Comercio, barcazas en Azua, Torneo LIDOM, muchos otros temas

Por Alex Jiménez

Director de Primicias

La reducción en la llegada de sargazo a la zona turistica del Este, la entrega del reconstruido muelle turístico de Miches, el monitoreo en Punta Catalina, 36 haitianos indocumentados apresados en Valverde, la disertación del presidente ejecutivo del Grupo Popular, René Grullón Finet, en el almuerzo de la Cámara Americana de Comercio, el torneo de beisbol LIDOM 2025-2026, una iniciativa para la atención de la salud mental en las cárceles, trescientos sesenta y cinco kilos de cocaína provenientes de República Dominicana y oculta en un contenedor de carga, incautados en un muelle de Puerto Rico, con un valor de más de US$ 4 millones de dólares, una actividad del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en Santiago de los Caballeros para afiliar nuevos miembros, muertes en México por las lluvias, Albert Pujols, nuevo manager de los Angeles Angels; los ejercicios militares en Venezuela, las barcazas generadoras de energía en Azua,; rechazo a la fusión del Instituto Agrario Dominicano y el Ministerio de Agricultura, un invento negativo; el combate a la prostitución en Las Terrenas, la Cumbre Aguilucha en Santiago de los Caballeros, 28 aves en veda rescatadas en Dajabón, la falta de agua potable en Katanga, Los Mina; el Foro Internacional de Salud Mental y Sistema Penitenciario, evento importante; son temas que despiden e inician otra semana en República Dominicana y el mundo.

Ministro Collado entrega reconstruido muelle turístico de Miches.

Dice obra impactará directamente en el desarrollo del turismo del nuevo destino.

El ministro de Turismo, David Collado, entregó la reconstrucción del muelle turístico de Miches, en la provincia El Seibo, con una inversión a de RD$ 51,400,000.

La obra consiste en la reconstrucción total del muelle existente, el cual quedó destruido tras el paso del huracán Fiona por país, incorporando elementos estructurales metálicos y de madera tratada que garantizan resistencia, durabilidad y armonía con el entorno marino.

El ministro Collado dijo que la entrega del reconstruido muelle es otro paso de avance para el desarrollo turismo en Miches, un destino con un ascendente crecimiento.

«Con la entrega de este reconstruido muelle damos otro paso de avance para fortalecer este hermoso destino de Miches, lo que tendrá un impacto directo en su economía como fuente generadora de riquezas y empleos en toda la zona», manifestó el ministro Collado.

Este muelle, indicó, servirá para el embarque y desembarque de lanchas y catamaranes, lo que constituye una propuesta al desarrollo turístico que tanto requería esa comunidad.

El muelle está compuesto por pilotes metálicos galvanizados, hincados y rellenos de hormigón estructural, estructura metálica principal y secundaria, compuesta por vigas tipo W16x36, W16x26 y W8x13, así como, piso de madera tratada de pino americano, cubriendo toda la pasarela principal, barandas de protección en madera tratada, con herrajes y fijaciones de acero inoxidable.

También cuenta con gazebo central de 20’x20’, construido en madera estructural, con cubierta de shingle asfáltico sobre forro machihembrado 1”x6”, plataforma de acceso en acero estructural con piso de madera tratada, unida al muelle principal.

Asimismo, consta de un sistema de iluminación y electricidad, compuesto por postes de madera con luminarias, conducciones en CPVC Schedule 80 y control automático mediante fotocelda y temporizador y aplicación de pinturas y recubrimientos protectores para todas las superficies metálicas y de madera expuestas al ambiente marino.

La instalación eléctrica del muelle cuenta con un sistema diseñado para garantizar seguridad y visibilidad durante las horas nocturnas, así como realce estético del conjunto.

La instalación incluye 20 postes de madera y luminarias tipo LED, el sistema es controlado por fotoceldas y temporizadores, lo que permite su operación automática y eficiente.

La reconstrucción del muelle turístico de Miches, ubicado en el litoral costero de este municipio, forma parte de las acciones del Ministerio de Turismo (MITUR) y el Comité Ejecutor de Infraestructuras de Zonas Turísticas (CEIZTUR), orientadas a fortalecer la infraestructura portuaria-turística del país.

Dato

El muelle turístico de Miches colapsó tras el paso del huracán Fiona en septiembre del 2022.

Este muelle cuenta con acceso directo al malecón, uno de los principales centros de recreación de comunitarios y turistas en la comunidad de Playa Arriba, en Miches.

PUNTA CATALINA REAFIRMA MONITOREO CONTINUO

En respuesta a recientes denuncias sobre supuestas descargas

nocturnas de residuos, la Empresa Generadora de Electricidad Punta Catalina (EGEPC) reiteró

que las emisiones de la planta son monitoreadas de manera continua las 24 horas del día,

mediante sistemas automáticos que garantizan el cumplimiento de los más altos estándares

ambientales.

En un comunicado, EGEPC aseguró que el sistema de monitoreo está compuesto por equipos

automatizados que registran segundo a segundo los niveles de emisión y transmiten los datos a

plataformas digitales seguras, imposibles de alterar manualmente.

Explicó que este proceso es supervisado permanentemente por el personal técnico de

Operaciones y Mantenimiento, y complementado por un Sistema de Monitoreo Continuo de

Emisiones (CEMS) que forma parte del sistema general de control de calidad del aire (AQCS).

“Cada unidad de generación cuenta con 10,800 mangas filtrantes, que funcionan como barreras

físicas para retener partículas y garantizar un control estable de las emisiones. Estas mangas

operan de manera continua y no pueden activarse ni desactivarse según conveniencia, lo que

asegura una operación uniforme y sin variaciones entre el día y la noche,” sostuvo.

FP RATIFICA INGENIERO PABLO OLMO PRESIDENTE SANTO DOMINGPO NORTE

La ratificación del ingeniero Pablo Olmo, como

presidente de la Fuerza del Pueblo en Santo Domingo Norte, fue acogida con

alegría y satisfacción por la militancia de los diferentes bloques, según

miembros de la dirección Central, y presidentes de direcciones medias.

Bienvenido Brazoban y Pedro Castaño de Villa Mella, Ramón Inoa y Wilson

Duran en Guaricano, Ramón Altagracia de Sabana Perdida informaron por

separado que, el legendario dirigente ha recibido miles de felicitaciones por

redes sociales y en visitas a su residencia.

Los dirigentes manifestaron que, la continuidad de Pablo Olmo en la

presidencia de Santo Domingo Norte, es un reconocimiento a su desempeño y

los resultados obtenidos en las elecciones presidenciales y congresuales del

2020 y 2024.

Bajo la dirección de Pablo Olmo, en Santo Domingo Norte, la organización

opositora alcanzo un gran crecimiento y en las elecciones pasadas obtuvo un

42 por ciento, en el nivel presidencial, tres diputados y cinco regidores, por lo

que para el 2028 es garantía de triunfo en el municipio.

La decisión se produce dentro del marco del congreso elector Manolo Tavares

Justo y fue saludada y considerada positiva por el licenciado Reynaldo Soriano,

miembro de la dirección central, quien fue aspirante a presidir el partido en el

municipio.

La confirmación del ingeniero Olmo fue dada a conocer por la Comisión

Especial de la Dirección Política para el Consenso y Aplicación de las Reservas,

de la cual forma parte el presidente Leonel Fernández. El documento indica

que mediante las modalidades de elección, consenso y reserva han sido

seleccionados el 87.5 por ciento de presidentes provinciales, 86.0 municipales,

80.0 de circunscripciones, 87.0 de distritos municipales y el cien por ciento de

circunscripciones del exterior

El Consejo Nacional de Drogas afirma Trastorno por Uso de Sustancia (TUS) es un grave problema de salud mental

– Alejandro Abreu hace advertencia en ocasión a la conmemoración del día mundial de la salud mental

El presidente del Consejo Nacional de Drogas (CND), Alejandro de Jesús Abreu, afirmó que la salud mental constituye el pilar determinante en la prevención y el tratamiento de la adicción a las drogas.

El sociólogo llamó a orientar las políticas públicas hacia la protección personal, familiar, escolar y laboral, destacando que «el consumo problemático de drogas es, antes que una moda y un negocio ilegítimo, una manifestación de desequilibrios en la salud mental y emocional que surgen como reacción a los traumas, el estrés, los vacíos emocionales y la falta de esperanza».

Abreu, titular del CND, subrayó que la adicción es un trastorno complejo del comportamiento que requiere atención psicológica y neurológica temprana, por lo que «es necesario construir un sistema nacional de atención de la salud mental y emocional, contando con profesionales y técnicos debidamente formados y en la cantidad requerida». Agregó, que hay un gran déficit de psiquiatras en el país, que requiere ser enfrentado.

Indicó que el Consejo Nacional de Drogas “trabaja de manera articulada con instituciones del sistema de salud, educación y bienestar social, promoviendo entornos familiares, escolares, laborales y comunitarios saludables”.

Finalmente llamó a «aprovechar el Día Mundial de la Salud Mental para comprometernos a fortalecer la atención integral, el acompañamiento terapéutico y la empatía como el centro de las respuestas al problema del uso de drogas que afecta gravemente la salud y la convivencia», puntualizó.